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Po Fínsku obmedzí vstup ruských a bieloruských športovcov aj Nórsko
Podľa nórskej vlády má ruský vrcholový šport úzke väzby na štátne orgány, preto jeho účasť na medzinárodných podujatiach nemožno oddeliť od pokračujúcej vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Oslo 13. novembra (TASR) - Nórska vláda oznámila sprísnenie pravidiel vstupu do krajiny pre ruských a bieloruských profesionálnych športovcov. Po vzore Fínska chce zabrániť ich účasti na medzinárodných súťažiach organizovaných na svojom území, pokiaľ bude pokračovať vojna na Ukrajine. Opatrenie sa bude vzťahovať aj na členov realizačných tímov a môže ovplyvniť nadchádzajúce podujatia Svetového pohára v zimných športoch.
Nórske ministerstvo spravodlivosti a verejnej bezpečnosti oznámilo, že vydá pokyny imigračnému úradu a policajnému riaditeľstvu, aby na základe imigračného zákona odmietali vstup ruským a bieloruským profesionálnym športovcom a ich sprievodu, ak pricestujú do Nórska s cieľom zúčastniť sa na športových súťažiach. Nové pravidlá majú nadobudnúť účinnosť v najbližšom období, presný dátum však vláda zatiaľ neuviedla.
„Nórsko už má reštriktívnu vízovú politiku voči ruským a bieloruským občanom, teraz však ešte viac sprísňujeme pravidlá určujúce, kto môže do našej krajiny pricestovať,“ uviedla vo vládnom vyhlásení ministerka spravodlivosti a verejnej bezpečnosti Astri Aas-Hansenová. Podľa nórskej vlády má ruský vrcholový šport úzke väzby na štátne orgány, preto jeho účasť na medzinárodných podujatiach nemožno oddeliť od pokračujúcej vojny na Ukrajine. Poukázala tiež na podporu, ktorú Rusku poskytuje Bielorusko.
„Nórska športová konfederácia je od začiatku invázie proti účasti Ruska a Bieloruska v medzinárodnom športe. Keďže Rusko pokračuje vo svojej brutálnej útočnej vojne, vláda nechce, aby ruskí a bieloruskí profesionálni športovci a ich sprievod mohli prichádzať do Nórska a zúčastňovať sa na medzinárodných športových súťažiach,“ vyhlásila ministerka kultúry a rovnosti Lubna Jafferyová.
Rozhodnutie prichádza v čase, keď Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a viaceré medzinárodné športové federácie postupne zmierňujú obmedzenia pre ruských a bieloruských športovcov. Niektoré z nich umožňujú ich návrat pod neutrálnym štatútom. Nórske opatrenie však zabráni ich účasti na súťažiach v krajine aj v prípade, že získajú povolenie štartovať od príslušnej medzinárodnej federácie.
Obmedzenia sa môžu bezprostredne dotknúť Svetového pohára v skokoch na lyžiach v Lillehammeri, ktorý sa uskutoční od 20. do 22. novembra, či pretekov SP v behu na lyžiach a severskej kombinácii v Trondheime od 4. do 6. decembra. Nórsko bude počas zimy hostiť aj ďalšie podujatia SP vrátane súťaží vo Vikersunde, Kvitfjelli a Holmenkollene. Podľa denníka VG už Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) priznala neutrálny štatút 322 ruským a bieloruským športovcom a 156 členom ich sprievodu.
Spokojnosť vyjadril aj prezident Nórskeho lyžiarskeho zväzu Roger Finjord: „Rozhodnutie vlády je v súlade so zásadným postojom nášho zväzu od začiatku vojny. Po celý čas sme jasne hovorili, že športovci z Ruska a Bieloruska by nemali mať možnosť zúčastňovať sa na medzinárodných súťažiach. Preto sme s rozhodnutím nórskych úradov spokojní.“
Nórske rozhodnutie nasledovalo po štvrtkovom oznámení fínskej vlády, ktorá sprísnila podmienky vstupu ruských občanov do krajiny vrátane profesionálnych športovcov súťažiacich pod neutrálnou vlajkou. Fínske obmedzenia nadobudnú účinnosť 16. novembra. Poľsko už oznámilo, že ruským skokanom na lyžiach neudelí víza na preteky SP vo Wisle a Zakopanom. Kanada potvrdila, že ruským hráčom a funkcionárom neumožní účasť na decembrových MS hráčov do 20 rokov v Alberte.
Nórske ministerstvo spravodlivosti a verejnej bezpečnosti oznámilo, že vydá pokyny imigračnému úradu a policajnému riaditeľstvu, aby na základe imigračného zákona odmietali vstup ruským a bieloruským profesionálnym športovcom a ich sprievodu, ak pricestujú do Nórska s cieľom zúčastniť sa na športových súťažiach. Nové pravidlá majú nadobudnúť účinnosť v najbližšom období, presný dátum však vláda zatiaľ neuviedla.
„Nórsko už má reštriktívnu vízovú politiku voči ruským a bieloruským občanom, teraz však ešte viac sprísňujeme pravidlá určujúce, kto môže do našej krajiny pricestovať,“ uviedla vo vládnom vyhlásení ministerka spravodlivosti a verejnej bezpečnosti Astri Aas-Hansenová. Podľa nórskej vlády má ruský vrcholový šport úzke väzby na štátne orgány, preto jeho účasť na medzinárodných podujatiach nemožno oddeliť od pokračujúcej vojny na Ukrajine. Poukázala tiež na podporu, ktorú Rusku poskytuje Bielorusko.
„Nórska športová konfederácia je od začiatku invázie proti účasti Ruska a Bieloruska v medzinárodnom športe. Keďže Rusko pokračuje vo svojej brutálnej útočnej vojne, vláda nechce, aby ruskí a bieloruskí profesionálni športovci a ich sprievod mohli prichádzať do Nórska a zúčastňovať sa na medzinárodných športových súťažiach,“ vyhlásila ministerka kultúry a rovnosti Lubna Jafferyová.
Rozhodnutie prichádza v čase, keď Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a viaceré medzinárodné športové federácie postupne zmierňujú obmedzenia pre ruských a bieloruských športovcov. Niektoré z nich umožňujú ich návrat pod neutrálnym štatútom. Nórske opatrenie však zabráni ich účasti na súťažiach v krajine aj v prípade, že získajú povolenie štartovať od príslušnej medzinárodnej federácie.
Obmedzenia sa môžu bezprostredne dotknúť Svetového pohára v skokoch na lyžiach v Lillehammeri, ktorý sa uskutoční od 20. do 22. novembra, či pretekov SP v behu na lyžiach a severskej kombinácii v Trondheime od 4. do 6. decembra. Nórsko bude počas zimy hostiť aj ďalšie podujatia SP vrátane súťaží vo Vikersunde, Kvitfjelli a Holmenkollene. Podľa denníka VG už Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) priznala neutrálny štatút 322 ruským a bieloruským športovcom a 156 členom ich sprievodu.
Spokojnosť vyjadril aj prezident Nórskeho lyžiarskeho zväzu Roger Finjord: „Rozhodnutie vlády je v súlade so zásadným postojom nášho zväzu od začiatku vojny. Po celý čas sme jasne hovorili, že športovci z Ruska a Bieloruska by nemali mať možnosť zúčastňovať sa na medzinárodných súťažiach. Preto sme s rozhodnutím nórskych úradov spokojní.“
Nórske rozhodnutie nasledovalo po štvrtkovom oznámení fínskej vlády, ktorá sprísnila podmienky vstupu ruských občanov do krajiny vrátane profesionálnych športovcov súťažiacich pod neutrálnou vlajkou. Fínske obmedzenia nadobudnú účinnosť 16. novembra. Poľsko už oznámilo, že ruským skokanom na lyžiach neudelí víza na preteky SP vo Wisle a Zakopanom. Kanada potvrdila, že ruským hráčom a funkcionárom neumožní účasť na decembrových MS hráčov do 20 rokov v Alberte.