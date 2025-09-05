< sekcia Šport
Po havárii autobusu s luxemburskou dvadsaťjednotkou je osem zranených
Boli medzi nimi aj štyria futbalisti, ktorých záchranné zložky previezli do nemocnice v Loriente.
Autor TASR
Luxemburg 5. septembra (TASR) - Autobus s futbalovou reprezentáciou Luxemburska do 21 rokov mal vo Francúzsku haváriu, pri ktorej sa zranilo osem osôb. Boli medzi nimi aj štyria futbalisti, ktorých záchranné zložky previezli do nemocnice v Loriente. Vozidlo zišlo z cesty neďaleko mestečka Languidic v Bretónsku.
K havárii došlo vo štvrtok večer, teda deň pred zápasom kvalifikácie MS proti Francúzsku. V autobuse sa nachádzalo 33 ľudí. Podľa francúzskych médií došlo u vodiča k strate vedomia. Cestujúcich, ktorí nemali zranenia, sa ubytovali v spoločenskej miestnosti, ktorú otvoril miestny starosta. „Vzhľadom na situáciu som otvoril spoločenskú miestnosť, aby som mohol ubytovať ľudí z autobusu,“ povedal pre Le Télégramme Laurent Duval, starosta Languidicu. Tím vedený trénerom Mariom Mutschom trénoval skôr v ten deň v Loriente a v čase nehody sa vracal do hotela v Ploermeli. Zatiaľ nie je isté, či sa zápas proti Francúzsku v Loriente v piatok večer uskutoční podľa plánu.
K havárii došlo vo štvrtok večer, teda deň pred zápasom kvalifikácie MS proti Francúzsku. V autobuse sa nachádzalo 33 ľudí. Podľa francúzskych médií došlo u vodiča k strate vedomia. Cestujúcich, ktorí nemali zranenia, sa ubytovali v spoločenskej miestnosti, ktorú otvoril miestny starosta. „Vzhľadom na situáciu som otvoril spoločenskú miestnosť, aby som mohol ubytovať ľudí z autobusu,“ povedal pre Le Télégramme Laurent Duval, starosta Languidicu. Tím vedený trénerom Mariom Mutschom trénoval skôr v ten deň v Loriente a v čase nehody sa vracal do hotela v Ploermeli. Zatiaľ nie je isté, či sa zápas proti Francúzsku v Loriente v piatok večer uskutoční podľa plánu.