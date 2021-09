Po hromadnej bitke chuligánov Zenitu a Spartaka ostalo sedem zranených

Tver 5. augusta (TASR) - Po sobotňajšom futbalovom zápase v ruskom meste Tver prišlo k hromadnej bitke chuligánov Spartaka Moskva a Zenitu Petrohrad.



Do potýčky sa zapojilo približne 60 ľudí a najmenej siedmi skončili so zraneniami. Jeden z fanúšikov utrpel poranenie chrbtice. Väčšina z účastníkov ušla, keď na miesto dorazila polícia.



K hromadnej bitke prišlo po zápase medzi rezervným tímom Zenitu a FC Tver (2:2). Zatiaľ nie je známe, prečo do mesta cestovali fanúšikovia Spartaka Moskva, hoci ich tím nehral. Informovala agentúra dpa.