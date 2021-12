Po jeseni je lídrom Fortuna ligy Slovan

Piatok:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok 0:0

ŽK: Hahn, Dimun, Krstovič - Mojžiš. Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Štrbo, bez divákov

Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, D. Kružliak, Muhamedbegovič, Davis - Balič, Dimun - Sharani, Schäfer, Ciganiks (65. Andzouana) – Hahn (65. Krstovič)

Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Luka, Mojžiš, Madleňák – Gerec (74. Rymarenko), Luterán, Kochan (79. Dopater), Regáli (79. Ďungel) – Múdry (66. Šefčík), Boďa (74. Bobček)



Sobota:



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (0:1)

Góly: 38. Václavík, 77. Staš – 69. Štrba, 89. Luksch (vlastný). Bez kariet. Rozhodovali: Somoláni – Hancko, Ferenc, bez divákov

Pohronie: Slančík – Mazan, Pajer, Štrba, Záhumenský – Blahút, Lásik, Šmatlák (63. Raffael) – Badolo, Lačný, Ladji

L. Mikuláš: Luksch – A. Krčík, Hranáč, Pintér, Kotora – Václavik – Laura (65. Pinte), Bartoš (90.+2 J. Švec), Gerát (90.+2 D. Krčík), Flak (90.+2 Kačerík) – Voško (76. Staš)



FK Senica - AS Trenčín 1:0 (1:0)

Gól: 13. Jurdík. ŽK: Oršula, J. Buchel (obaja Senica). Rozhodovali: Kráľovič – Weiss, Štofík, bez divákov

Senica: Ravas – Svoboda, Gáč, Pavlík, Twardek – Piroska (86. J. Buchel), Šumbera – Vikri (56. Halabrín), Jurdík (56. F. Buchel), Oršula (68. Repa, 85. Mašulovič) – Niarchos

Trenčín: Kukučka – Slávik (10. Yem), Pires, Pirinen, Kozlovský (76. Madu) – Lavrinčík - Tučný (62. Gaži), Kadár, Zubairu, Azango - Jendrišek (62. Ikoba)



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)

Gól: 70. Trusa. ŽK: Gamboš, Tóth – Marcin, Ranko. Rozhodovali: Očenáš - Vorel, Straka, bez divákov

ViOn: Kira – Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Bednár (83. Yilmaz), Sloboda – Mondek, Gamboš (74. P. Kolesár), Kyziridis – Švec (73. Ďubek)

Michalovce: Száraz – Kotula, Ranko, Vaško, Mendez – Marcin, Kanu (90.+4 M. Kolesár), Ošima, Žofčák (88. Artabe) – Popovits (67. Magda), Trusa



ŠKF ORION TIP Sereď – Spartak Trnava 0:1 (0:1)

Gól: 8. Hučko (vlastný). ŽK: Popovič, Haša, Iglesias - Bamidele, Savvidis, Mikovič, ČK: 45. Dias (Sereď). Rozhodovali: Glova – Ádám, Kmec, bez divákov

Sereď: Chudý – Popovič, Dias, Hučko, Jureškin – Iglesias, Mičin (84. Sanusi) – Morong, Haša, Yao (84. Kříž) – Radič (60. Potoma)

Trnava: Takáč – Procházka, Škrtel, Twardzik, Mikovič (74. Koštrna) – Cabral (74. Iván), Savvidis, Grič, Bamidele (90. Kóša) – Ristovski – Boateng (69. Ramadan)



Nedeľa:



MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:1)

Góly: 73. Anang - 21. Mráz, ŽK: Fazlagič, Slebodník, Paur, Goljan - Kankava. Rozhodovali: Ziemba - Poláček, Bednár, bez divákov.

Žilina: Belko - Rusnák, Kopas, Minárik, Anang - Gono, Fazlagič, Slebodník (63. Paur) - Kaprálik (74. Goljan), Iľko, Jánošík (64. Ďuriš)

Slovan: Šulla - Hrnčár, Kašia, Abena, Zmrhal - Agbo, Kankava - Green, Dražič (64. Čavrič), Weiss - Mráz

Tabuľka FL po 19., záverečnom jesennom kole:



1. Slovan Bratislava 19 14 4 1 43:13 46

2. Spartak Trnava 19 13 3 3 28:11 42

3. Ružomberok 19 9 8 2 31:13 35

4. Dunajská Streda 19 9 5 5 24:19 32

5. Žilina 19 7 6 6 30:24 27

6. Senica 19 6 6 7 19:25 24

7. Sereď 19 6 5 8 23:26 23

8. Michalovce 19 7 2 10 19:27 23

9. Trenčín 19 5 5 9 27:31 20

10. L. Mikuláš 19 4 4 11 22:39 16

11. Zlaté Moravce-Vráble 19 3 6 10 19:34 15

12. Pohronie 19 2 4 13 16:39 10

Bratislava 19. decembra (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava prezimujú na čele tabuľky po 19. kolách jesennej časti Fortuna ligy 2021/2022 so štvorbodovým náskokom. V nedeľnom záverečnom zápase záverečného jesenného kola remizovali na pôde Žiliny 1:1 a pred druhým Spartakom Trnava ho budú hájiť na začiatku jarnej časti (od 12. februára).Slovan odohral v tejto sezóne už 36 súťažných zápasov. Účinkoval v Lige majstrov, Európskej lige aj novej Európskej konferenčnej lige, v skupine EKL skončil na treťom mieste a nepostúpil do jarnej play off fázy. Vo FL zverenci trénera Vladimíra Weissa st. v tejto sezóne prehrali len raz a na jar budú favoritom na obhajobu titulu.Na druhom mieste prezimuje trnavský Spartak, ktorý po návrate Martina Škrtela do slovenskej najvyššej súťaže inkasoval na jeseň najmenej gólov (11). Príjemným prekvapením je tretie miesto MFK Ružomberok, ktorý pod vedením trénera Petra Struhára dal 31 gólov, inkasoval len 13-krát a pred štvrtou Dunajskou Stredou má trojbodový náskok. V prvej šestke, ktorá po 22 kolách bude bojovať v skupine o titul, sú ešte piata Žilina a šiesta Senica. Záhoráci pod vedením kouča Pavla Šustera majú jednobodový náskok pred siedmou Sereďou, resp. ôsmym Trenčínom. O postup medzi elitné sexteto sa v úvodných troch jarných kolách skúsi pobiť aj deviaty Trenčín, ktorý na Senicu stráca štyri body.Na spodných poschodiach tabuľky je zatiaľ desiaty nováčik z Liptovského Mikuláša, ktorý má so 16 bodmi o jeden viac ako predposledné Zlaté Moravce. Na zostupovej poslednej priečke je FK Pohronie, ktoré na jedenástu barážovú pozíciu stráca päť bodov.Na jeseň predčasne na lavičkách skončili hlavní tréneri v štyroch kluboch. Už po šiestich kolách skončil v Pohroní Gergely Geri, tím prevzal dočasne Štefan Zaťko a potom nastúpil Španiel Pablo Villar. Potom nečakane opustil MŠK Žilina Pavol Staňo, ktorého nahradil jeho dovtedajší asistent Peter Černák. Začiatkom novembra skončil na lavičke DAC Dunajská Streda Maďar Antal Németh, na jeho post nastúpil Portugalčan Joao Pedro de Oliveira Janeiro. A napokon začiatkom decembra opustil na vlastnú žiadosť lavičku AS Trenčín Peter Hlinka, realizačný tím zostal do konca jesene pracovať pod vedením Juraja Ančica.Na čele poradia strelcov po jeseni sú dvaja hráči s 9 gólmi - Trenčan Jakub Kadák a Nigérijčan Ezekiel Henty zo Slovana. Jarná časť sa začne 20. kolom už 12. februára budúceho roku.