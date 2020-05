Po karanténe v Drážďanoch budú kluby rokovať o pokračovaní sezóny

Berlín 10. mája (TASR) - Predstavitelia riadiacej organizácie dvoch najvyšších nemeckých futbalových súťaží sa budú nasledujúci týždeň rozprávať o obnovení sezóny so všetkými klubmi 2. bundesligy. Rozhodli sa tak po karanténnom prípade tímu Dynamo Drážďany.



Druhá najvyššia súťaž má rovnako ako bundesliga odštartovať už 16. mája. Drážďany mali o deň neskôr nastúpiť proti Hannoveru 96, ale po tom, ako testy odhalili v tíme ďalšie dva prípady nákazy koronavírusom, celkovo tri, poslalo vedenie klubu celé mužstvo do dvojtýždňovej domácej karantény. Ohrozený je aj domáci duel Dynama o dva týždne s Greutherom Fürth.



Do konca súťaže zostáva dokopy 81 zápasov a šéf Nemeckej futbalovej ligy (DFL) Christian Seifert priznal, že ak by prišlo k ďalším karanténam celých tímov, pravdepodobne by ju nebolo možné dohrať. Informovala o tom agentúra DPA.



Drážďany sú prvý tím z dvoch najvyšších nemeckých súťaží, ktorý musel prijať takéto razantné opatrenie pred reštartom. Už v priebehu týždňa hlásili jeden pozitívny prípad po prvej vlne testovania. Druhá vlna neukázala žiadneho nakazeného a od štvrtka sa mužstvo pripravovalo spoločne. V tretej vlne však piatkové testy odhalili dva nové prípady, hoci infikovaní nemajú žiadne symptómy choroby.



V Nemecku evidovali v nedeľu o 11.00 h viac ako 171-tisíc prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 7549 osôb. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených vyše 4,1 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 280.000 osôb.