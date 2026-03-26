Po korupčnej kauze v Čechách vzali štyroch ľudí do väzby
Vo väzbe skončili Jakub Prokeš, bývalý manažér treťoligového Štartu Brno a tiež Pavel Býma, bývalý funkcionár FC Zlínsko a niekdajší rozhodca.
Autor TASR
Praha 26. marca (TASR) - Korupčná kauza, ktorá v uplynulých hodinách zasiahla český futbal, má ďalších obvinených. Vo väzbe skončili Jakub Prokeš, bývalý manažér treťoligového Štartu Brno a tiež Pavel Býma, bývalý funkcionár FC Zlínsko a niekdajší rozhodca. O prípadoch rozhodovali mestský súd v Brne a zlínsky okresný súd.
Ďalším dvom obvineným, ktorí mieria do väzby, nebolo pred súdom v Zlíne vidieť do tváre. Navyše mali na ušiach slúchadlá. V kauze spojenej s ovplyvňovaním stretnutí je obvinených 32 ľudí. Žalobcovia podali návrh na väzbu dokopy u piatich z nich. Tri riešil zlínsky súd, dva brniansky, jedného obvineného prepustili.
Počet 32 obvinených ešte nemusí byť konečný, záležať bude na vyhodnotení výsledkov, prehliadok alebo výsluchov ľudí, uviedli žalobcovia. Medzi obvinenými sú hráči, funkcionári aj rozhodcovia. Námestník olomouckého vrchného žalobcu Radek Bartoš upresnil, že obvinené sú len fyzické osoby. Všetci sú stíhaní okrem iného za trestné činy podvodu, úplatkárstvo a legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, časť vinia vyšetrovatelia aj za účasť v organizovanej zločineckej skupine. Informácie priniesol portál idnes.cz.
