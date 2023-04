Po Merckxovi pomenovali jeden zo sektorov na Paríž - Roubaix

Roubaix 7. apríla (TASR) - Eddy Merckx má 50 rokov po svojom poslednom triumfe na slávnom monumente Paríž - Roubaix svoj vlastný úsek na mačacích hlavách. Po legendárnom belgickom cyklistovi pomenovali sektor Camphin-en-Pévle, ktorý neraz rozhodol o víťazovi pretekov.



"Je to pre mňa emocionálny moment. Takto zostane človek nesmrteľný," povedal po slávnostnom ceremoniáli "Kanibal". Sedemdesiatsedemročný Merckx vyhral tretí monument sezóny trikrát (1968, 1970, 1973), naposledy pred polstoročím a práve pri tomto jubileu po ňom organizátori pomenovali jeden z úsekov, ktorý odteraz ponesie meno Secteur Eddy Merckx. Pred ním sa tejto pocty dostalo iba piatim cyklistom - Frédéricovi Guesdonovi, Marcovi Madiotovi, Johnovi Degenkolbovi, Bernardovi Hinaultovi a Gilbertovi Duclosovi-Lassalleovi.



Merckxov sektor je na tohtoročnej trase 256,6 km dlhej klasiky piaty úsek s kockami pred cieľom, nachádza sa 15 km pred velodrómom v Roubaix a len 500 metrov od hranice s Belgickom, jeho rodnej krajiny. "Myslím si, že je to kráľovná klasík, veľmi ťažké, sú to špeciálne preteky. Všetko vás po nich bolí. Doteraz si pamätám, ako ma boleli nohy a chrbát," citovala ho agentúra dpa.



V nedeľu 9. apríla je na programe už 120. edícia legendárnych pretekov a na ich štarte opäť nebude chýbať ani Peter Sagan, ktorý vyhral "Peklo severu" v roku 2018.