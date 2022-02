Po mítingu prišiel triumf, Marinčin: Museli sme si čo to povedať

Na snímke hokejista Slovenska Martin Marinčin v zápase základnej C-skupiny hokejového turnaja mužov Lotyšsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu v nedeľu 13. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Peking 13. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti zakončili účinkovanie v C-skupine olympijských hier víťazstvom nad Lotyšskom 5:2 a dobre sa naladili na vyraďovaciu fázu. Pred tretím duelom na turnaji mali míting, na ktorom si vysvetlili chyby a nedorozumenia z predchádzajúcich prehier s Fínskom (2:6) a Švédskom (1:4). Spoločné stretnutie pomohlo a okrem zlepšenej hry v obrane tím potešilo, že sa strelecky presadili všetky štyri útoky.Slováci boli od úvodu oveľa aktívnejší a v 11. minúte sa ujali vedenia, keď za Janisom Kalinšom skončilo nahodenie Martina Marinčina. O päť minút síce vyrovnal po zaváhaní Patrika Rybára Ronalds Keninš, no tlak zverencov Craiga Ramsayho pokračoval ďalej. Po dvoch tretinách viedli na strely 26:10 a na konci zápasu 33:20.povedal o stretnutí Marinčin.Dvadsaťdeväťročný bek v nedeľu otvoril skóre zápasu a zároveň si otvoril aj strelecký účet na ZOH. Pod piatimi kruhmi hral aj pred ôsmimi rokmi, no v Soči nebodoval:Slováci dali pred duelom z Lotyšskom len tri góly, pričom sa o všetky postaral len Juraj Slafkovský. Len sedemnásťročný útočník potvrdil skvelú fazónu aj v nedeľu a zaznamenal víťazný presný zásah.pochválil spoluhráčov Slafkovský, ktorý dúfa, že na turnaji pridá aj ďalšie góly:Ku štvrtej formácii sa v nedeľu už pridali aj ostatné tri a všetky okorenili svoj výkon gólmi. Presadila sa aj elitná lajna, do ktorej sa ku kapitánovi Marekovi Hrivíkovi a strelcovi Petrovi Cehlárikov posunul Samuel Takáč.povedal pre TASR kapitán tímu.Premiérový gól na zimnej olympiáde si v nedeľu pripísal na konto Peter Zuzin. Útočník extraligového Zvolena upravil v 50. minúte na 4:2. Puk mu spoza bránky ideálne naservíroval spoluhráč z tretieho útoku Miloš Kelemen:Slováci sa v spoločnej tabuľke po konci základnej fázy pravdepodobne umiestnia na deviatej, prípadne ôsmej priečke, vo vyraďovačke by tak narazili na tím na 8., resp. 9. pozícii. Pri predpokladanom víťazstve Kanady nad Čínou by sa súperom SR stali Nemci, ak by prehrali s USA. Ak by však strieborní medailisti z Pjongčangu 2018 zdolali Američanov za dva či tri body, Slováci by narazili v play off o postup do štvrťfinále na Česko.povedal pre TASR obranca Peter Čerešňák.