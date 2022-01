Po Nemcovi Kühnovi mal pozitívny test aj jeho náhradník Wagner

Bratislava 17. januára (TASR) - V tíme hádzanárov Nemecka sa na prebiehajúcich ME objavil druhý pozitívny test na koronavírus. Mal ho Hendrik Wagner, ktorého povolali ako náhradníka za prvého nakazeného Juliusa Kühna.



Ten mal pozitívny test v sobotu a už opustil výpravu a zamieril do karanténneho ubytovania. Wagner pricestoval do Bratislavy v nedeľu a po príchode sa izoloval, takže nebol v kontakte s ďalšími hráčmi a inými členmi nemeckej výpravy.



"Už ani nerozumiem svetu. Fyzicky som v poriadku, ale uplynulých pár hodín bolo po emočnej stránke ako na horskej dráhe," agentúra dpa citovala dvadsaťštyriročného Wagnera, ktorý je rovnako ako Kühn v izolácii. Protokol šampionátu hovorí o minimálne päťdňovej karanténe po pozitívnom teste.



Nemecko už má istý postup, v poslednom zápase bratislavskej D-skupiny sa stretne v utorok s Poľskom.