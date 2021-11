Po OH 2024 v Paríži vymenia parkúrové jazdectvo za inú disciplínu

Berlín 4. novembra (TASR) - Parkúrové jazdectvo po skončení OH 2024 v Paríži už nebude súčasťou moderného päťboja. Predstavitelia Medzinárodnej únie moderného päťboja (UIPM) vo štvrtok oficiálne potvrdili, že jazdu na koni nahradí iná disciplína. Informovala o tom agentúra DPA.



Za plánovanou zmenou má stáť incident z OH 2020 v Tokiu, kde z hier vylúčili trénerku nemeckého tímu Kim Raisnerovú. Tá počas jazdeckej súťaže udrela koňa päsťou. Trénerku nahnevalo, že kôň Saint Boy odmietol preskočiť prekážku, čím Nemka Annika Schleuová prišla o možnosť bojovať o zlato.



"Začal sa konzultačný proces, ktorého cieľom je nájsť vhodnú náhradu za parkúr. Jeho vyradenie z moderného päťboja po olympiáde v Paríži schválila exekutíva jednohlasne na základe odporúčaní komisie. Je to historický krok," uviedol na margo revolučného rozhodnutia prezident UIPM Klaus Schormann.