Po OH hlavne oddych, no Paňkovú čaká maturita a Grigara možno operácia

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková po kvalifikácii trapu na XXXIII. letných olympijských hrách 2024 vo francúzskom meste Châteauroux v stredu 31. júla 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková reaguje v cieli po finálovej jazde v kategórii C1 žien počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži v stredu 31. júla 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. augusta (TASR) - Časť slovenských olympionikov už zavítala späť na rodnú hrudu a aj keď niektorým tesne ušli cenné kovy, s odstupom času hodnotia olympiádu pozitívne. Po dlhej príprave si konečne nájdu čas na oddych s rodinami, i keď niektorých čakajú aj iné povinnosti. Vodný slalomár Jakub Grigar sa musí rozhodnúť, či bude pokračovať v sezóne, ale podstúpi operáciu zraneného ramena. Jeho kolegyňa z divokej vody Zuzana Paňková vymení pádlo za učebnice a musí sa pripraviť na maturitu.Slovensko vyslalo do Paríža najmenšiu výpravu v histórii, v ktorej bolo len 28 športovcov, a pred poslednou tretinou hier malo na konte len jedinú medailu." uviedla Zuzana Rehák Štefečeková na Olympijskom festivale na jazere Kuchajda v Bratislave. Jediný cenný kov z parížskych hier zatiaľ odniesol vodný slalomár Matej Beňuš, ktorý získal bronz v C1.Medzi veľké nádeje na cenné kovy patrila aj trojnásobná olympijská medailistka, ktorá v Paríži obhajovala zlato z Tokia 2020. To sa jej nepodarilo, keďže v dvojdňovej kvalifikácii trapu získala 117 bodov, čo jej nestačilo na prienik medzi najlepšiu šestku. Nevyšiel jej prvý deň, v druhom minula len jediný terč a tak svoj výkon hodnotila aj s odstupom času pozitívne. "" povedala s úsmevom.Po príchode na Slovensko bude tráviť čas zo svojou rodinou a užívať si oddych. Či sa predstaví aj na nasledujúcich hrách, uvidí." uviedla pre TASR.Aj Grigar patril k adeptom na medailu. V slalome o ňu prišiel po jednej chybe vo finále, ktorá ho podľa jeho slov odsunula z pódia a možno aj z najvyššej priečky. Šieste miesto pridal aj v kajak krose, ktorý pred hrami príliš netrénoval.," uviedol.Po návrate z OH ho čaká náročné rozhodovanie s tímom o tom, či a kedy napraviť problémové rameno:Ešte predtým však bude oddychovať." dodal.Svoje vystúpenie hodnotila úspešne najmladšia členka slovenskej výpravy v Paríži. Zuzana Paňková pri premiére pod piatimi kruhmi a pri obrovskej konkurencii skončila vo finále C1 tesne za stupňami víťazov. Devätnásťročná debutantka obsadila 4. miesto, na medailu jej chýbalo 1,12 sekundy." vyhlásila.Pauzu jej vyplní škola, keďže ju čakajú odložené maturity." načrtla aj do gastronomického okienka. Paňková už zvládla písomné a teraz ju čakajú ústne maturity:dodala.