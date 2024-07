Po osemfinále ME je na čele tabuľky strelcov kvarteto s tromi gólmi

Štatistiky hráčov po osemfinále ME v Nemecku:

góly: 1. Georges Mikautadze (Gruz.), Jamal Musiala (Nem.), Cody Gakpo (Hol.) a Ivan SCHRANZ (SR) všetci po 3, 5. Donyell Malen (Hol.), Jude Bellingham (Angl.), Fabian Ruiz (Šp.), Razvan Marin (Rum.), Niclas Füllkrug, Kai Havertz (obaja Nem.), Merih Demiral (Tur.) a Harry Kane (Angl.) po 2



asistencie: 1. Lamine Yamal, Ruiz (obaja Šp.), Alexander Prass (Rak.), Dennis Man (Rum.), Michel Aebischer, Remo Freuler (obaja Švaj.), Ante Budimir (Chor.), Xavi Simons, Nathan Ake (obaja Hol.), Juraj KUCKA (SR) všetci po dve asistencie



počet streleckých pokusov: 1. Ronaldo (Port.) 20, 2. Havertz a Kylian Mbappe po 15, 4. Memphis Depay (Hol.) 13, 5. Kane a Dan Ndoye (Švaj.) po 13 ..., 23. Lukáš HARASLÍN (SR) 8



ŽK: 1. Marius Marin, Nicusor Bancu (obaja Rum.), Tomáš Souček, Antonín Barák (obaja ČR), Hakan Calhanoglu, Orkun Kökcü, Ismail Yüksek, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci (všetci Tur.), Jonathan Tah (Nem.), Patrick Wimmer (Rak.), Riccardo Calafiori (Tal.), Adrien Rabiot (Fr.), Jaka Bijol, Erik Janža (obaja Slov.), Orel Mangala, Dodi Lukebakio (obaja Bel.), Joakim Maehle, Morten Hjulmand (obaja Dán.), Silvan Widmer (Švaj.), Scott McTominay (Škót.), Marc Guehi (Angl.), Rafael Leao (Port.), Rodri (Šp.), Anzor Mekvabišvili (Gruz.) všetci po dve



ČK: 1. Antonín Barák, Tomáš Chorý (obaja ČR), Ryan Porteous (Škót.) všetci po 1



štatistiky tímov:



góly: 1. Nemecko 10 gólov, 2. Španielsko 9, 3. Holandsko, Švajčiarsko, Turecko a Rakúsko po 7, 7. Gruzínsko a Portugalsko po 5 ..., 9. SLOVENSKO 4



počet streleckých pokusov: 1. Španielsko 84, 2. Portugalsko 74, 3. Nemecko 71, 4. Francúzsko 69, 5. Holandsko 63 ..., 10. SLOVENSKO 50



držanie lopty: 1. Portugalsko 65,3 percent, 2. Nemecko 62, 3. Anglicko 60,5, 4. Španielsko 58,5, 5. Chorvátsko 55,3 ..., 16. SLOVENSKO 47,5



ŽK: 1. Turecko 18, 2. Česko 13, 3. Rakúsko 12, 4. Slovinsko 11, 5. Taliansko a Maďarsko po 10 ..., 11. SLOVENSKO 8



ČK: 1. Česko 2, 2. Škótsko 1

Berlín 3. júla (TASR) - Po skompletizovaní osemfinálových zápasov na ME vo futbale figuruje na čele tabuľky kanonierov štvorica hráčov. Ku Gruzíncovi Georgesovi Mikautadzemu, domácemu Jamalovi Musialovi a Slovákovi Ivanovi Schranzovi sa pridal Holanďan Cody Gakpo, ktorý zaznamenal jeden presný zásah v utorkovom stretnutí s Rumunskom (3:0). Schranz a Mikautadze však už ďalšie presné zásahy nepridajú, keďže ich tímy na šampionáte skončili.V počte asistencií vedú Španieli Lamine Yamal a Fabian Ruiz, Rakúšan Alexander Prass, Rumun Dennis Man, Švajčiari Michel Aebischer a Remo Freuler, Chorvát Ante Budimir a Holanďania Xavi Simons a Nathan Ake, všetci majú po dve presné prihrávky. Strelecky najaktívnejší bol Portugalčan Cristiano Ronaldo. Na konte má 20 pokusov, gólu sa však zatiaľ nedočkal.Nemci sú na čele v počte strelených gólov (10), o jeden menej majú na konte Španieli. Slovákom so štyrmi presnými zásahmi patrí deviate miesto. So 65,3 percentným držaním lopty sú v tejto štatistike najlepší Portugalci, za nimi nasledujú Nemci (62 percent). Najviac streleckých pokusov vyslali Španieli (84), Slováci v štyroch vystúpeniach vystrelili 50-krát.