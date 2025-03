Po piatich rokoch spestrí sezónu opäť All Star Game

Zloženie Tipos All Star zápasu (sobota 15. marca - 17.00 h, Gopass aréna/Bratislava):



tím Abrhám: David Abrhám (Patrioti Levice), Dontay Caruthers, Milan Szabó, R.J. Gunn (všetci Inter Bratislava), Tavis Smith (MBK Baník Handlová), Kobe Langley (Nitra Blue Wings), Jalen Johnson (BKM Lučenec), Brandon Rush (BC Komárno), Marc Loving, Keith Jordan (obaja BC Prievidza), Karl Gamble, Boris Bojanovský (obaja Patrioti Levice), Aramis Naglič - hlavný tréner, Krunoslav Krajnovič - asistent trénera



tím Volárik: Samuel Volárik, Isaiah Cousins (obaja Inter Bratislava), Chuck O'Bannon, Keyshaun Langley, Michael Fusek (všetci Nitra Blue Wings), Bonke Maring (BC Komárno), Róbert Rožánek, Jalen Benjamin (obaja Iskra Svit), Jordan Glover, Marko Gutalj (obaja MBK Baník Handlová), Dibaji Walker (Spišskí Rytieri), Mason Harrell (BKM Lučenec), Michal Madzin - hlavný tréner, Nenad Miloševič - asistent tréner



Bratislava 13. marca (TASR) - Už v sobotu 15. marca o 17.00 h sa v bratislavskej Gopass aréne stretnú na jednom mieste najlepší hráči Tipos Slovenskej basketbalovej ligy mužov. Po piatich rokoch sa podarilo obnoviť tradíciu Tipos All Star zápasu.Naposledy sa stretnutie hviezd súťaže uskutočnilo v roku 2019 v Leviciach, teraz bude návrat tohto podujatia symbolicky aj oslavou prvých narodenín zrekonštruovaného Národného basketbalového centra – Gopass arény v Bratislave.povedal prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Michal Ondruš. Návrat All Star zápasu nebude len jednorázového charakteru, už teraz prejavili záujem ďalšie mestá o organizáciu tohto podujatia.Kým v poslednej edícii nastúpili proti sebe slovenskí a zahraniční hráči, tak teraz sa vracia formát s kapitánmi. Hlavnými tvárami sú reprezentanti Slovenska a dve výrazné tváre nielen svojich tímov, ale aj celej súťaže – David Abrhám z Levíc a Samuel Volárik z Interu. Okrem samotného exhibičného stretnutia sa uskutočnia aj individuálne súťaže, hľadať sa bude najlepší strelec za tri body, smečiar a spestrením bude súťaž 1 vs. 1.