Pondelok 25. máj 2026
Po potýčkach pred turínskym derby zostal jeden vážne zranený fanúšik

Hráč Juventusu Turín Dušan Vlahovič (9) v súboji o loptu počas záverečného 38. kola talianskej Serie A medzi FC Turín - Juventus Turín v Turíne 24. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Turín 25. mája (TASR) - Jeden futbalový fanúšik sa vážne zranil v priebehu konfliktu s políciou, ktorý vypukol v nedeľu pred turínskym derby. Zápas záverečného 38. kola Serie A medzi FC Turín a Juventusom sa napokon odohral s hodinovým oneskorením a skončil sa 2:2.

Fanúšika Juventusu zasiahla fľaša do hlavy a skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ľahšie zranenia utrpeli aj štyria policajti. Hostí poslal do dvojgólového vedenia Dušan Vlahovič, no domáci dokázali odpovedať zásluhou Cesareho Casadeia a Che Adamsa. Juventus sa v prípade výhry mohol posunúť na piate miesto pred AC Miláno. Informovala DPA.
