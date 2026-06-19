Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. jún 2026Meniny má Alfréd
< sekcia Šport

PÁTRANIE PO PRIMÁTOROVI: Pre ovplyvnenie zápasov mu hrozí väzenie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) v pondelok rozhodla, že Wolf nemôže 12 rokov pôsobiť vo futbale pre ovplyvnenie troch zápasov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Karviná 19. júna (TASR) - Po primátorovi Karvinej Janovi Wolfovi pátra polícia v súvislosti s rozsiahlou korupčnou kauzou v českom futbale. Podľa slov hovorkyne mesta Moniky Dankovej je však bývalý šéf klubu MFK Karviná na dovolenke a vráti sa do práce v priebehu budúceho týždňa. Informoval o tom portál sport.cz.

Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) v pondelok rozhodla, že Wolf nemôže 12 rokov pôsobiť vo futbale pre ovplyvnenie troch zápasov. Navyše mu udelila pokutu 120-tisíc eur. Zároveň vylúčila klub MFK Karviná z najvyššej súťaže a hrozí mu, že nebude môcť účinkovať v Konferenčnej lige, do ktorej sa dostal ako víťaz Českého pohára.
.

Neprehliadnite

SLOVENSKO POD PAĽBOU HORÚČAV: Teploty vystúpia až na 35 stupňov

Program MS v noci z piatka 19. na sobotu 20. júna

HORÚČAVY ÚRADUJÚ: Ako sa správne chrániť pred slnkom?

Parlament vyslovil vláde dôveru, podporilo ju 78 poslancov