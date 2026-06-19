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PÁTRANIE PO PRIMÁTOROVI: Pre ovplyvnenie zápasov mu hrozí väzenie
Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) v pondelok rozhodla, že Wolf nemôže 12 rokov pôsobiť vo futbale pre ovplyvnenie troch zápasov.
Autor TASR
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Karviná 19. júna (TASR) - Po primátorovi Karvinej Janovi Wolfovi pátra polícia v súvislosti s rozsiahlou korupčnou kauzou v českom futbale. Podľa slov hovorkyne mesta Moniky Dankovej je však bývalý šéf klubu MFK Karviná na dovolenke a vráti sa do práce v priebehu budúceho týždňa. Informoval o tom portál sport.cz.
Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) v pondelok rozhodla, že Wolf nemôže 12 rokov pôsobiť vo futbale pre ovplyvnenie troch zápasov. Navyše mu udelila pokutu 120-tisíc eur. Zároveň vylúčila klub MFK Karviná z najvyššej súťaže a hrozí mu, že nebude môcť účinkovať v Konferenčnej lige, do ktorej sa dostal ako víťaz Českého pohára.
Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) v pondelok rozhodla, že Wolf nemôže 12 rokov pôsobiť vo futbale pre ovplyvnenie troch zápasov. Navyše mu udelila pokutu 120-tisíc eur. Zároveň vylúčila klub MFK Karviná z najvyššej súťaže a hrozí mu, že nebude môcť účinkovať v Konferenčnej lige, do ktorej sa dostal ako víťaz Českého pohára.