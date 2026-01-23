Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026Meniny má Miloš
< sekcia Šport

Po prvom dni v Oberstdorfe na čele Prevc

.
Na snímke Domen Prevc. Foto: TASR/AP

Tretí figuroval so stratou 21 bodov Nór Marius Lindvik, ktorý po 1. kole viedol.

Autor TASR
Oberstdorf 23. januára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa usadil na čele po prvom dni MS v letoch v nemeckom Oberstdorfe. Líder celkového poradia Svetového pohára si po dvoch súťažných pokusoch vytvoril 14-bodový náskok pred Japoncom Renom Nikaidom.

Tretí figuroval so stratou 21 bodov Nór Marius Lindvik, ktorý po 1. kole viedol. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík na šampionáte neštartuje. Na ceste z podujatia SP v Sappore totiž ochorel a nasadili mu antibiotiká. Pred OH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo sa na prelome januára a februára ešte predstaví vo Willingene.
.

Neprehliadnite

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve