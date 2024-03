Po prvom kole obráku v Are vedie domáca Hectorová

Are 9. marca (TASR) - Švédka Sara Hectorová dosiahla najlepší čas v prvom kole obrovského slalomu svetového pohára alpských lyžiarok v Are. V domácom stredisku bola v sobotu najrýchlejšia časom 1:10,94 minúty.



Na druhom mieste figurovala líderka v hodnotení disciplíny i celkového poradia Lara Gutová Behramiová, Švajčiarka zaostala o 61 stotín. Tretia bola Talianka Federica Brignoneová s už výraznejšou stratou 1,61 sekundy. Pretekárkam sťažovali podmienky silný vietor a sneženie, druhé kolo bolo na programe o 13.30 h.



Preteky nedokončila jedna z favoritiek Alice Robinsonová z Nového Zélandu, po páde skončila aj Rakúšanka Katharina Liensbergerová.



Američanka Mikaela Shiffrinová by sa po zranení kolena mala vrátiť do súťažného kolotoča v nedeľnom slalome. V tejto disciplíne vedie celkové poradie so 630 bodmi pred Slovenkou Petrou Vlhovou (505), ktorú však vyradilo do konca sezóny zranenie kolena.