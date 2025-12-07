Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po prvom kole obrovského slalomu v Beaver Creeku je na čele Odermatt

Na snímke švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt. Foto: TASR/AP

Na štarte bola aj dvojica Slovákov. Andrea Žampa mal číslo 45 a jeho brat Adam 57.

Autor TASR
Beaver Creek 7. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa usadil na čele po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára v americkom Beaver Creeku. Líder celkového poradia viedol pred 2. kolom s náskokom 86 stotín sekundy pred dvojicou Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie a Henrik Kristoffersen z Nórska.

Slovenskí bratia Žampovci sa do 2. kola nedostali. Andreas obsadil 34. priečku, keď s číslom 45 zaostal za čelom o 2,37 s. Od prieniku medzi elitnú desiatku ho delilo 19 stotín sekundy. Adam štartoval s číslom 57 a skončil na 49. mieste s mankom 3,18 s.
