Po prvom kole obrovského slalomu v Beaver Creeku je na čele Odermatt
Na štarte bola aj dvojica Slovákov. Andrea Žampa mal číslo 45 a jeho brat Adam 57.
Autor TASR,aktualizované
Beaver Creek 7. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa usadil na čele po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára v americkom Beaver Creeku. Líder celkového poradia viedol pred 2. kolom s náskokom 86 stotín sekundy pred dvojicou Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie a Henrik Kristoffersen z Nórska.
Slovenskí bratia Žampovci sa do 2. kola nedostali. Andreas obsadil 34. priečku, keď s číslom 45 zaostal za čelom o 2,37 s. Od prieniku medzi elitnú desiatku ho delilo 19 stotín sekundy. Adam štartoval s číslom 57 a skončil na 49. mieste s mankom 3,18 s.
