Po raketovom útoku na Izrael je ohrozený duel proti Švajčiarsku

Tel Aviv 7. októbra (TASR) - Po raketovom útoku na Izrael je v ohrození štvrtkový zápas I-skupiny kvalifikácie ME 2024 vo futbale, v ktorom sa má v Tel Avive stretnúť domáca reprezentácia so Švajčiarskom.Militantná skupina Hamas zaútočila na Izrael odpaľovaním rakiet a jej členovia prenikli do krajiny. Izraelská armáda v sobotu vyhlásila vojnový stav a podľa predstaviteľov sa bojuje na rôznych miestach v pásme Gazy.uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa agentúry DPA.Švajčiarska futbalová federácia (SFV) komunikuje so všetkými príslušnými orgánmi. Radí sa so švajčiarskou políciou a veľvyslanectvom v Izraeli a aj s Európskou futbalovou úniou (UEFA).uviedla SFV vo vyhlásení a zároveň dodala, že o konečnom rozhodnutí, či sa zápas v Tel Avive môže vzhľadom na bezpečnostné riziká odohrať, rozhodne UEFA.Švajčiari, ktorí sú so 14 bodmi na čele skupiny, mali pôvodne odletieť do Izraela v utorok. Izrael figuruje na tretej priečke o bod za Rumunskom. Na šampionát postúpia prvé dva tímy z každej z desiatich kvalifikačných skupín.