Po šiestich rokoch bude anglické finále, United proti Tottenhamu

odvetné zápasy semifinále Európskej ligy:



FK Bodö/Glimt - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)



Góly: 63. Solanke, 69. Pedro Porro. Rozhodca: Mariani (Tal.)



/prvý zápas: 1:3, Tottenham postúpil/







Manchester United - Athletic Bilbao 4:1 (0:1)



Góly: 72. a 90.+1 Mount, 80. Casemiro, 85. Höjlund - 31. Jauregizar. Rozhodca: Siebert (Nem.)



/prvý zápas: 3:0, Manchester United postúpil/

Bratislava 9. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United a Tottenhamu Hotspur nastúpia proti sebe 21. mája v Bilbau vo finále Európskej ligy. „Červení diabli“ sa do záverečného súboja o trofej prebojovali cez Athletic Bilbao, španielskeho súpera zdolali pred týždňom na ich ihrisku 3:0 a v semifinálovej odvete vyhrali 4:1. Tottenham vyradil FK Bodö/Glimt a po šiestich rokoch tak bude čisto anglické finále. Hráči Hotspur po domácom triumfe 3:1 uspeli aj na pôde nórskeho majstra 2:0.Bilbao nastúpilo bez trojice ofenzívnych opôr Nico Williams, jeho brat Iňaki a Oihan Sancet. Hostia však začali ofenzívnejšie, Berenguer mohol v 10. minúte skórovať z dobrej pozície, ale prestrelil bránku. Na druhej strane zahrozil Garnacho, ale brankár Agirrezabala dobre vybehol. Po polhodine hry Jauregizar trafil výstavne spoza šestnástky a poslal španielsky tím do vedenia. United mohli pred prestávkou vyrovnať, Garnacho vo veľkej šanci minul. Manchester upokojil v 72. minúte striedajúci Mount, keď strelou z otočky prekonal Agirrezabalu. Krátko na to po priamom kope kapitána Fernandesa otočil výsledok Casemiro. United ešte pridali ďalšie dva góly. V 85. minúte Diallo prihrávkou z pravej strany našiel pred bránkou úplne voľného Höjlunda - 3:1. Mount v úplnom závere ešte potrestal chybu hosťujúceho brankára a z polovice ihriska pridal druhý presný zásah v stretnutí.Bodö mohol vrátiť späť do boja o postup do finále už v 8. minúte Blomberg, ale po rohu trafil len bočnú sieť. Hostia boli blízko ku gólu po priamom kope Pedra Porra, Chajkin však vytiahol kvalitný zákrok. Nórsky majster v úvode druhého polčasu zvýšil aktivitu, Hauge poslal center do pokutového územia, nabiehajúci Blomberg sa k zakončeniu nedostal. Po hodine hry zahrávali rohový kop hostia, Rombero vyhral hlavičkový súboj a Solanke v páde poslal loptu do siete. O šesť minút neskôr Tottenham pridal druhý gól a definitívne spečatil postup do boja o trofej. Pedro Porro chcel poslať z pravej strany center do šestnástky, ale trafil presne k žrdi - 2:0.