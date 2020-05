Po Tatarovi pomenujú jednu z ulíc v novej štvrti Las Vegas

Las Vegas 10. mája (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar bude navždy spätý s Las Vegas. Jedna z tamojších mestských ulíc bude už čoskoro niesť jeho meno. Staviteľ novej štvrte na severe amerického mesta sa rozhodol 30 ulíc pomenovať po členoch tímu NHL Vegas Golden Knights, ktorí sa v sezóne 2017/2018 pričinili o postup do finále Stanleyho pohára.



"Zlatí rytieri" sa do finále play off zámorskej profiligy senzačne prebojovali hneď vo svojej inauguračnej sezóne, v ňom podľahli Washingtonu 1:4 na zápasy. Tatar prišiel do tímu vo februári 2018 po výmene z Detroitu, vo vyraďovačke nastúpil na osem duelov s bilanciou jeden gól a jedna asistencia. V základnej časti odohral za Vegas 20 duelov (4+2). Po sezóne zamieril do Montrealu, kde pôsobí až do súčasnosti. Ulica pomenovaná po ňom bude mať v Las Vegas názov "Tomas Tatar Court".



"Chceli sme využiť nadšenie, ktoré hokejisti priniesli do Las Vegas, špeciálne do jeho severnej časti," povedal pre zámorský portál The Athletic zástupca developera. Štvrť je stále vo fáze výstavby a viacerí záujemcovia si už údajne vyberali umiestnenie novej nehnuteľnosti práve podľa mena svojho obľúbeného hokejistu. Hlavná ulica novej komunity bude mať názov Golden Knights Way.