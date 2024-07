Po úmrtí Dregeho sa už nesúťažilo, záverečná etapa bola spomienková

Viedeň 7. júla (TASR) - Po tragickom úmrtí nórskeho cyklistu Andreho Dregeho na pretekoch Okolo Rakúska už pelotón ďalej nesúťažil. Na prianie rodiny i jeho tímu sa v nedeľu uskutočnila iba krátka spomienková jazda. Dvadsaťpäťročný Drege zomrel v sobotu po páde v zjazde z Grossglockneru.



Podľa pôvodného rozpisu mali cyklisti absolvovať v nedeľu záverečnú 5. etapu dlhú 144 km z Kufsteinu do Kühtai. Namiesto toho organizátori oznámili, že sa pôjde iba neutralizovaná desaťkilometrová jazda. "Celej cyklistickej rodine to dá príležitosť spracovať, čo sa stalo, a uctí si Andreho pamiatku," citovala agentúra APA riaditeľa pretekov Thomasa Puppa.



Spomienkový deň sa mal začal v Kufsteine minútou ticha. Po nej sa jazdci plánovali presunúť autami do Tulfesu, odkiaľ ich o 13.30 h čakala kondolenčná jazda s cieľom v Innsbrucku-Igls. Víťazom pretekov sa stal Talian Diego Ulissi.



Drege bol člen kontinentálneho tímu Coop-Repsol. Podľa informácií denníka Kronen Zeitung spadol pri zjazde z Grossglockneru do Heiligenblutu a zomrel na následky zranení.