Po víťazstve nad Nemcami niekoľko zmien, tím doplní pätica hráčov

Piešťany 17. apríla (TASR) - V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie nastali po podujatí Kaufland Challenge v Piešťanoch ďalšie zmeny. Tím opustia obrancovia Michal Laurenčík, Matúš Hlaváč, Tomáš Královič a útočník Andrej Krajčovič. Mužstvo naopak doplní pätica nových hráčov. Obrancovia Mário Grman, Dávid Mudrák a Michal Beňo, v útoku posilnia slovenský výber Marek Hecl a Andrej Kudrna. Po štvrtkovom víťaznom stretnutí proti Nemecku (4:0) o tom informoval asistent trénera Peter Frühauf.



Zmeny zatiaľ nenastali na brankárskom poste. S tímom pokračuje trojica Patrik Rybár, Filip Belányi a Adam Húska, ktorý vo štvrtok podržal tím a vychytal čisté konto. „Situácia so Stanom Škorvánkom je taká, že je to v riešení. Kontakt tam je, ale v tomto momente vám nepoviem nič bližšie,“ povedal Frühauf, ktorý sa vyjadril aj smerom k zámorským posilám: „Minule som dal informáciu a nemal by som. Situáciu monitorujeme, o všetkých vieme a oni o nás. Počkajme si, zatiaľ nepredbiehajme. Zatiaľ ideme do ďalšieho týždňa s týmito chalanmi, ktorí sa budú biť o miestenky na MS.“



Frühauf zatiaľ nemá bližšie informácie smerom k zdravotnému stavu hlavného kouča Craiga Ramsayho, ktorý sa zotavuje po zápale pľúc. „Musia rozhodnúť lekári. My sme v kontakte so samotným Craigom, v pondelok ho chceme navštíviť. Celý jeho stav musia zhodnotiť lekári a v tomto momente informáciu nemáme. Dúfame, že to bude deň po dni lepšie a uľaví sa mu. Niekedy sa tie dni striedajú, napíše nám, že sa cíti dobre, inokedy horšie,“ priblížil situáciu okolo 74-ročného kanadského kormidelníka.



Pozitívne vyzerá zdravotný stav obrancu Patrika Kocha, ktorý figuruje v kádri, no v dvojzápase s Nemeckom ešte chýbal. Po príchode absolvoval prvé tréningy s osobným kontaktom po otrase mozgu. „Myslím si, že je na tom veľmi dobre. Chceli sme mu dať týždeň zápasovú pauzu. Dosť trénoval, zaberal kondične. Hlava vie na záťaž zareagovať a zareagovala výborne. Budúci týždeň by mal byť plne pripravený obliecť si dres,“ poznamenal Frühauf.