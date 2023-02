Po vyriešení sporov štartuje mužská extraliga so šiestimi tímami

Program úvodného víkendu extraligy:



sobota, 11. februára:



1. kolo:



ŠKP Modrí Draci Košice - Slávia UK Bratislava



ŠK Olympia Košice - KVP Kúpele Piešťany



KVP Nováky - ŠK Hornets Košice /odložené na 11. marca/



2. kolo:



ŠK Olympia Košice - Slávia UK Bratislava



ŠKP Modrí Draci Košice - KVP Kúpele Piešťany



KVP Nováky, ŠK Hornets Košice /obaja voľno/

Bratislava 10. februára (TASR) - Po niekoľkomesačnom čakaní a spore medzi klubmi a Slovenskou plaveckou federáciou (SPF) odštartuje sobotňajšími zápasmi nový ročník vodnopólovej extraligy mužov. V súťaži je šesť tímov, z toho tri košické.Celkovo deväť slovenských klubov oznámilo v októbri bojkot všetkých súťaží riadených federáciou. Nesúhlasili s viacerými krokmi Výboru sekcie vodného póla SPF, vrátane obsadzovania postov reprezentačných trénerov bez ich dostatočných skúseností. Ich nespokojnosť vyústila do spísania žiadosti o odstúpenie členov Výboru. Štyria z nich, vrátane predsedu Pavla Borsiga, abdikovali zo svojich funkcií po januárovom stretnutí v Šamoríne. Kluby po tomto kroku ukončili bojkot a súhlasili so začiatkom nového ročníka a okrem mužskej súťaže cez víkend odštartuje aj liga kadetov.Počas druhého februárového víkendu je na programe 1. a 2. kolo, v ktorom sa predstavia štyri tímy. V oba dni sa bude hrať iba v Košiciach, keďže domáci Modrí Draci a ŠK Olympia si zmerajú sily so Sláviou UK Bratislava, resp. KVP Piešťany. Svoj prvý vzájomný zápas odložili KVP Nováky a ŠK Hornets Košice pre technické problémy v bazéne KVP. Duel by mali dohrať 11. marca o 11.00 h.V základnej časti je na programe 12 kôl, počas ktorých tímy odohrajú desať zápasov a dvakrát budú mať voľno. Po základnej fáze nasleduje dvojtýždňová prestávka a následne odohrajú štyri najlepšie tímy semifinále na tri víťazné zápasy. Finále a súboje o bronzové medaily sú na programe od 20. mája takisto na tri víťazstvá. Titul obhajujú hráči KVP Nováky, ktorý by radi do vitríny pridali 17. majstrovský titul.