Po-wen má titul vo vzduchovej pištoli 10 m, finále je bez Slovákov

Strelectvo-MS - VzPi 10 m



muži - finále:



1. Čang Po-wen (Čína) 244,3 b

2. Damir Mikec (Srb.) 240,8

3. Kiril Kirov (Bul.) 215,7

4. Ismail Keles (Tur.) 197,5

...kvalifikácia: 43. Juraj TUŽINSKÝ 575, 87. Marek KOSTÚR (obaja SR)



tímy: 1. Čína 1749,0 b, 2. Nemecko 1743,0, 3. India 1734,0







ženy - finále:



1. Ťiang Žan-sin (Čína) 239,8 b

2. Anna Korakakiová (Gréc.) 238,3

3. Li Süe (Čína) 218,9 b

4. Sara Rahel Fabianová (Maď.) 198,9



tímy:

1. Čína 1728,0 b

2. Maďarsko 1726,0

3. Irán 1724,0

Baku 17. augusta (TASR) - Čínsky strelec Čang Po-wen vybojoval vo štvrtok na majstrovstvách sveta v Baku titul vo vzduchovej pištoli 10 m. Vo finále získal 244,3 bodu a v rozstrele tak pokoril strieborného Srba Damira Mikeca (240,8). Pódium doplnil Kiril Kirov z Bulharska (215,7). Slováci sa do finále neprebojovali. Medzi ženami sa v rovnakej disciplíne tešila z titulu Číňanka Ťiang Žan-sin.Po-wen išiel len na troch zo štrnástich terčov pod desaťbodovú hranicu, najhoršie nastrelil za 9,6 bodu. Mikec mal najhoršiu druhú sériu, keď stratil na víťaza 1,8 b a pred záverečným siedmym rozstrelom strácal 1,9. Na začiatku však zvádzal súboj s Kirovom, ktorý mal so 101,7 b lepšiu východiskovú pozíciu po kvalifikácii.V nej sa predstavili aj Slováci Juraj Tužinský a Marek Kostúr. Tužinský obsadil 43. miesto s 575 bodmi a jeho krajan bol na 87. pozícii (567). Hranicu na postup do finále stanovil ôsmy Samuil Donkov z Bulharska na 582 b.Ťiang Žan-sin získala vo finále 239,8 bodu a o 1,5 b zdolala druhú Annu Korakakiovú z Grécka. Bronz si vybojovala ďalšia Číňanka Li Süe (218,9 b). V súťažiach tímov triumfovala medzi mužmi i ženami Čína.