Po zápase Barbastra s Barcelonou prebehli zásnuby priamo na ihrisku

Barbastro 5. januára (TASR) - Po sobotňajšom zápase osemfinále Copa del Rey medzi štvrtoligovým klubom Barbastro a gigantom FC Barcelona prebehli zásnuby priamo na ihrisku. Postaral sa o to futbalista domáceho tímu Israel Garcia, ktorý po prehre 0:4 požiadal partnerku o ruku. Po tom, čo kľakol na koleno, zareagovala prekvapená Pilar spontánnym "áno".



Tvár si pritom zakryla rukami, no jej úsmev a radosť boli zrejmé. Povzbudili ju aj diváci, ktorí aplaudovali nezvyčajnej situácii. Neskôr sa fotografovali, pričom Pilar ukázala ruku s prsteňom, ktorý jej daroval García. "Bol to vhodný deň," povedal futbalista španielskym médiám. Stredopoliar odohral proti Barcelone celý zápas.