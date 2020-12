Po zápase Lorient - Rennes tragicky zahynul robotník na štadióne

Paríž 21. decembra (TASR) - Tesne po skončení nedeľného zápasu 16. kola francúzskej futbalovej ligy FC Lorient - Stade Rennes tragicky zahynul jeden z robotníkov na štadióne. Ako informovala agentúra AFP, na Stadium Moustoir sa zrútila časť osvetlenia a spadla na pracovníka. S viacerými zraneniami ho v kritickom stave previezli do nemocnice, kde neskôr zomrel.



Iba niekoľko minút po záverečnom hvizde spadla konštrukcia osvetlovacieho systému na pracovníka, ktorý si na trávniku plnil svoje pozápasové povinnosti. Podľa AFP bol robotníkom 38-ročný muž, ktorý pracoval pre domáci klub ako dobrovoľník. Záchranári mu spolu s hasičmi okamžite poskytli prvú pomoc, podľa Canal Plus France použili aj defibrilátor, po prevoze do nemocnice však lekári konštatovali jeho smrť. Futbalisti Rennes zvíťazili na pôde Lorientu 3:0.