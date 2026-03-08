Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po zápase mládežníckych akadémií zomrela 15-ročná hráčka Oxfordu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V dueli proti Fulhamu Amelia Aplinová skolabovala.

Autor TASR
Oxford 8. marca (TASR) - Po zápase mládežníckych futbalových akadémií zomrela 15-ročná hráčka Oxfordu United. V dueli proti Fulhamu Amelia Aplinová skolabovala a v nedeľu predstavitelia Oxfordu informovali o jej úmrtí.

S veľkým zármutkom sme prijali túto zdrvujúcu správu. Klub poskytne rodine Amelie a jej blízkym podporu rovnako ako celej akadémii Oxfordu, trénerom a realizačnému tímu,“ uviedol klub vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra DPA.
.

