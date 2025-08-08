< sekcia Šport
Po zásahu v Gaze zomrel al-Obeid, volali ho palestínsky Pelé
Štyridsaťjedenročný futbalista utrpel smrteľné zranenia, keď čakal na humanitárnu pomoc.
Autor TASR
Tel Aviv 8. augusta (TASR) - Bývalý palestínsky futbalový reprezentant Sulejman al-Obeid, známy ako „palestínsky Pelé“, zomrel v pásme Gazy po útoku izraelskej armády. Štyridsaťjedenročný futbalista utrpel smrteľné zranenia, keď čakal na humanitárnu pomoc. Uviedla to Palestínska futbalová asociácia (PFA) vo vyhlásení, TASR prevzala správu od agentúry AFP.
Obeid bol hviezdou klubu Khadamat Al-Shati v Gaze, za tím Palestíny odohral 24 medzinárodných zápasov. „Počas svojej dlhej kariéry strelil Al-Obeid viac ako 100 gólov, čím sa stal jednou z najžiarivejších hviezd palestínskeho futbalu,“ dodala asociácia.
Ofenzívny stredopoliar hral aj za mládežnícky klub Al-Amari na Západnom brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967. Počas svojho pobytu v tejto oblasti v roku 2010 bol Obeid medzi šiestimi hráčmi národného tímu z Gazy, ktorých vrátili späť na jordánskych hraniciach z „bezpečnostných dôvodov“ na ceste na priateľský zápas v Mauritánii. Obeid bol ženatý a mal päť detí. Informovala agentúra AFP.
