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Po zmene na čele FIFA volajú aj Holanďania

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Na snímke Gianni Infantino. Foto: TASR/AP

FIFA prednedávnom predstavila plán predaja podielov na budúcich ziskov z majstrovstiev sveta súkromným investorom.

Autor TASR
Amsterdam 30. augusta (TASR) - Ku kritike nedávnych krokov prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina sa pridali aj zástupcovia Holandského futbalového zväzu (KNVB). Podľa ich návrhu by sa mal uskutočniť aj špeciálny summit v Amsterdame, nielen potenciálna zmena na čele organizácie.

FIFA prednedávnom predstavila plán predaja podielov na budúcich ziskov z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Po celosvetovej kritike od bývalých hráčov, zväzov a rôznych vedúcich osobností svetového futbalu sa FIFA a jej prezident Gianni Infantino rozhodli kontroverzný návrh stiahnuť.

Najdôležitejšou otázkou je, aký futbal FIFA chce? FIFA má patriť futbalu, jej členom a rozvíjať hru po celom svete. Ako jeden zo zakladajúcich členov máme určitú zodpovednosť a chceme pomôcť. Vidíme veľkú koncentráciu sily medzi úzky okruh ľudí. Chceme investovať 90 percent dostupných tržieb späť do futbalu, to je však potrebné urobiť transparentne a na základe jasných pravidiel,“ citovala zo stanoviska KNVB agentúra DPA.
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