Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Šport

Pobežal bol s gólom a dvoma asistenciami prvou hviezdou zápasu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V tejto sezóne zaznamenal už 32 bodov za 13 gólov a 19 asistencií. Na streleckú listinu sa zapísal aj jeho spoluhráč a krajan Alex Mišiak, ktorý má v Kingstone bilanciu 5+9.

Autor TASR
Ottawa 23. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Pobežal sa stal prvou hviezdou nočného zápasu juniorskej kanadskej OHL medzi jeho Kingstonom a Oshawou. Gólom a dvoma asistenciami sa podieľal na triumfe svojho tímu 7:2. V tejto sezóne zaznamenal už 32 bodov za 13 gólov a 19 asistencií. Na streleckú listinu sa zapísal aj jeho spoluhráč a krajan Alex Mišiak, ktorý má v Kingstone bilanciu 5+9.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Rezort po zemetrasení neeviduje zranenia, zbiera informácie o škodách