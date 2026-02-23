Pobežal bol s gólom a dvoma asistenciami prvou hviezdou zápasu

< sekcia Šport
Autor TASR
Ottawa 23. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Pobežal sa stal prvou hviezdou nočného zápasu juniorskej kanadskej OHL medzi jeho Kingstonom a Oshawou. Gólom a dvoma asistenciami sa podieľal na triumfe svojho tímu 7:2. V tejto sezóne zaznamenal už 32 bodov za 13 gólov a 19 asistencií. Na streleckú listinu sa zapísal aj jeho spoluhráč a krajan Alex Mišiak, ktorý má v Kingstone bilanciu 5+9.