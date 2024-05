Pobežal pred derby s Čechmi: Dokážeme s nimi hrať vyrovnanú partiu

Vantaa 1. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov sú po splnení primárneho cieľa, ktorým bol postup zo skupiny, pripravení zabojovať na MS vo Fínsku o semifinálovú miestenku. Vo štvrtok o 13.45 SELČ nastúpia vo štvrťfinálovom dueli v meste Vantaa proti Česku, teda súperovi, ktorého veľmi dobre poznajú. Kapitán SR Tomáš Pobežal je presvedčený, že jeho tím sa na derby dobre pripraví a dokáže odohrať s rivalom vyrovnanú partiu.



Zverenci trénera Martina Dendisa si postup do vyraďovačky vybojovali utorkovým vysokým víťazstvom 11:1 nad Nórskom, vďaka ktorému skončili v A-skupine na treťom mieste. Základnú skupinu odohrali v Metro Arene v Espoo, kde si za kurióznych okolností zahrali proti "vikingom" aj na vedľajšej ľadovej ploche. Štvrťfinálový súboj absolvujú premiérovo v Trio Arene vo Vantaa. V tejto hale absolvovali už v stredu ľahší tréning. "Hala je menšia a taktiež aj klzisko je menšie. Stredné pásmo je maličké a bude to veľmi rýchly zápas. Posledná tretina na menšej ploche v Espoo nás pripravila na štvrťfinále," povedal s úsmevom pre hockeyslovakia.sk útočník Tobias Pitka.



Slováci získali v základnej skupine tri body za triumf nad Nórmi, v predošlých konfrontáciách s Američanmi (0:9), Lotyšmi (3:5) a Fínmi (0:4) nebodovali, pričom proti dvom favoritom skupiny nestrelili ani gól. Česi obsadili v "béčku" s bilanciou dve víťazstvá a dve prehry druhú priečku. Švajčiarov zdolali 3:0, Švédov 3:2 po samostatných nájazdoch, ale podľahli Kazachom 3:4 po predĺžení a Kanaďanom 0:6. "Začiatok šampionátu nebol podľa našich predstáv, ale splnili sme malý cieľ, ktorý sme si dali, a to prebojovať sa do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Teraz to bude už iba o jednom zápase," vyhlásil Pitka.



Slovenskí reprezentanti súpera dobre poznajú, pred MS odohrali s Čechmi dva prípravné zápasy. Vo Velkom Meziříčí prehrali s domácim výberom 0:3 a 3:4 po predĺžení. "Vieme, že s týmto súperom dokážeme hrať vyrovnanú partiu," vyjadril sa Tomáš Pobežal. "V druhom prípravnom zápase sme viedli až do záveru riadneho hracieho času a prehrali sme v predĺžení. Musíme si teraz pozrieť videá a stopercentne sa pripraviť na súpera," zdôraznil slovenský útočník, ktorý sa v súboji s Nórskom blysol štyrmi gólmi.