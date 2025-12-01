< sekcia Šport
Pobežal strelil v drese Kingstonu siedmy gól v sezóne
Autor TASR
New York 1. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Pobežal strelil v drese Kingstonu siedmy gól v sezóne v kanadskej juniorskej OHL, ale jeho tím prehral s Owen Sound 3:7. Jeho krajan Ján Chovan si pripísal asistenciu, no jeho Sudbury podľahlo Guelphu 2:6.
V QMJHL si Filip Kovalčík pripísal asistenciu, ale jeho Drummondville prehral s Monctonom 2:3 po nájazdoch.
