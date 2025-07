Pobežal v Nitre skončil, zamieril do zámorskej OHL

Nitra 7. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Pobežal ukončil svoje pôsobenie v HK Nitra a zamieril do kanadskej juniorskej súťaže OHL. V nastávajúcej sezóne 2024/2025 v nej bude obliekať dres klubu Kingston Frontenacs, ktorý na neho v júni získal práva od Kitcheneru Rangers.



Osemnásťročný Pobežal odohral počas uplynulých troch sezón celkovo 112 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži. Nazbieral v nich 33 kanadských bodov za 18 gólov a 15 asistencií. Slovensko reprezentoval na dvoch MS hráčov do 18 rokov a na MS„20“ v sezóne 2024/2025. Počas nej figuroval v rebríčkoch pre NHL draft, no napokon po ňom nesiahol žiadny z klubov profiligy.