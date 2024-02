Pobrežie Slonoviny má tretí titul APN, vo finále zdolalo Nigériu 2:1

Africký pohár národov



finále (Abidjan):



Nigéria - Pobrežie Slonoviny 1:2 (1:0)



Góly: 38. Troost-Ekong - 62. Kessie, 81. Haller



Nigéria: Nwabali – Ajayi, Troost-Ekong, Bassey – Aina, Onyeka (86. Aribo), Iwobi (79. Yusuf), Sanusi (86. Moffi) – Chukwueze (56. Simon), Osimhen, Lookman (79. Iheanacho)



P. Slonoviny: Y. Fofana – Aurier (69. Singo), Kossounou, Ndicka, Konan – Kessie, Seri (90.+3 Lazare), S. Fofana (88. Sangare) – Gradel (69. Diakite), Haller (88. Krasso), Adingra



Prehľad predchádzajúcich víťazov APN:



1957 Egypt



1959 Egypt



1962 Etiópia



1963 Ghana



1965 Ghana



1968 DR Kongo



1970 Sudán



1972 Kongo



1974 DR Kongo



1976 Maroko



1978 Ghana



1980 Nigéria



1982 Ghana



1984 Kamerun



1986 Egypt



1988 Kamerun



1990 Alžírsko



1992 Pobrežie Slonoviny



1994 Nigéria



1996 JAR



1998 Egypt



2000 Kamerun



2002 Kamerun



2004 Tunisko



2006 Egypt



2008 Egypt



2010 Egypt



2012 Zambia



2013 Nigéria



2015 Pobrežie Slonoviny



2017 Kamerun



2019 Alžírsko



2021 Senegal

Abidjan 11. februára (TASR) - Futbalisti Pobrežia Slonoviny vyhrali tretíkrát v histórii Africký pohár národov (APN). V nedeľnom finále na domácej pôde v Abidjane zdolali reprezentáciu Nigérie 2:1. Víťazný gól zaznamenal Sebastien Haller v 81. minúte.Pobrežie Slonoviny predtým na africkom šampionáte triumfovalo v rokoch 1992 a 2015. Domáci tím vybojoval titul napriek tomu, že bol po prehre 0:1 s Nigériou a 0:4 s Rovníkovou Guineou na pokraji vyradenia už v základnej skupine. Doplatil na to francúzsky kouč Jean-Louis Gasset, ktorého zväz odvolal z funkcie. "Sloni" však napokon postúpili do vyraďovačky ako jeden zo štyroch najlepších tímov z tretích priečok a pod vedením dovtedajšieho asistenta Emersea Faea dokráčali až do finále. V osemfinále vyradili obhajcu titulu Senegal.Domáci odštartovali finále výrazne aktívnejšie, ale z hernej a streleckej prevahy gól nevyťažili. Nigéria sa dostala k slovu až v závere polčasu a po rohovom kope sa v 38. minúte ujala vedenia, hlavou sa presadil obranca Troost-Ekong. Pobrežie Slonoviny dokázalo vyrovnať v 62. minúte, keď rovnako hlavou po rohovom kope vyrovnal Franck Kessie na 1:1. Hrdinom tribún sa potom stal Haller z Borussie Dortmund, ktorý v 81. minúte po centri Simona Adingru rozhodol špičkou kopačky o víťazstve.Nigéria nepridala svoj štvrtý titul z APN (predtým 1980, 1994 a 2013). Na turnaji v Pobreží Slonoviny neprehrali predtým zverenci portugalského trénera Joseho Peseira v šiestich dueloch ani raz, premožiteľa našli až vo finále. Rekordérom v počte trofejí na Africkom pohári národov je Egypt (7).