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Pobrežie Slonoviny zvíťazilo v E-skupine nad Ekvádorom 1:0
Duel priniesol na šance bohatý prvý polčas. Ekvádor v ňom dvakrát nastrelil hornú žrď, no počas celého zápasu zasahoval brankár Yahia Fofana iba raz.
Autor TASR
Philadelphia 15. júna (TASR) - Futbalisti Pobrežia Slonoviny zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS 2026 nad Ekvádorom 1:0. Rozhodujúci gól v stretnutí E-skupiny na štadióne vo Philadelphii strelil v 90. minúte striedajúci Amad Diallo.
Duel priniesol na šance bohatý prvý polčas. Ekvádor v ňom dvakrát nastrelil hornú žrď, no počas celého zápasu zasahoval brankár Yahia Fofana iba raz. Úspešný vstup do turnaja pre afrického zástupcu zariadil až v závere krídelník Manchestru United.
Pobrežie Slonoviny odohrá ďalší duel v sobotu 20. júna v Toronte proti favorizovanému Nemecku (22.00 SELČ). Ekvádor sa stretne o štyri hodiny neskôr v sobotu 21. júna s Curacaom v Kansas City.
Duel proti sebe postavil dve najlepšie defenzívy kvalifikačného cyklu na svojich kontinentoch. Africký zástupca neinkasoval v 10 stretnutiach ani raz. Juhoameričania dostali iba päť gólov za 18 duelov. Po úvodnom oťukávaní sa to však bol festival šancí. Všetko začalo v 11. minúte, keď ekvádorský útočník Valencia nevyužil pošmyknutie brániaceho Agbadoua a prekopol bránu z vnútra šestnástky. Blízko ku gólu bol na opačnej strane v 17. minúte Toure, ktorý sa takmer presadil strieľanou prihrávkou. Jednu z najväčších príležitostí Ekvádoru zahodil Yeboah v 23. minúte, keď napálil loptu do brvna. Horná žrď pomohla po polhodine hry brankárovi Fofanovi opäť, keď po načasovanej prihrávke zakončoval z vnútra veľkého vápna Minda, ktorému chýbali na gól milimetre. Dobrú šancu poslať „slonov“ do vedenia zahodil v 35. minúte aj Pepe, pričom veľkú zásluhu na tom mal obetavý blok Ordoneza. Africký tím nazbieral hneď v prvom dejstve tri žlté karty (Seko Fofana, Kessie, Doue).
Ihneď po zmene strán sa do šance dostal Valencia, ktorý bol príliš z uhla a jeho strela skončila na vonkajšej žrdi Fofanovej brány. Na rovnakej bráne ako v prvom polčase zvonilo brvno opäť už po tretí raz v 53. minúte, tentoraz bol blízko k otváraciemu gólu zápasu aktívny 19-ročný krídelník Diomande na strane Pobrežia Slonoviny. Tempo hry postupne s pribúdajúcim časom upadalo, v 69. minúte musel Fofana zasahovať po prudkom zakončení Platu. Priniesť zmenu mohli už iba čerstvé sily v podobe náhradníkov a to sa potvrdilo. Správny ťah pri striedaní urobil tréner Fae, keď nasadil do hry Dialla. Ten po spätnej prihrávke Singa usmernil loptu k žrdi a v 90. minúte rozhodol o víťazstve svojho tímu.
hlasy po zápase /zdroj: fifa.com/:
Amad Diallo, strelec víťazného gólu Pobrežia Slonoviny: „Toto sme potrebovali. Prišli sme sem, aby sme sa zapísali do histórie. Ešte nás čakajú dva zápasy a musíme k nim pristupovať s rovnakým nastavením a pokúsiť sa ich vyhrať. Museli sme zostať sústredení. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, lebo poznáme ekvádorských hráčov – sú fyzicky veľmi silní. Samozrejme, spôsobili nám problémy, ale zachovali sme si chladnú hlavu a zostali sme sústredení.“
Yan Diomande, krídelník Pobrežia Slonoviny: „Bol to tvrdý boj. Podarilo sa nám to a všetci sme nadšení. Je vždy potešením reprezentovať svoju krajinu. Je to ťažké a stresujúce, pretože reprezentujeme takmer 33 miliónov ľudí. Hráme pre naše rodiny, priateľov, blízkych a na tomto podujatí chceme všetci dať zo seba maximum. Chceme vyhrať každý zápas. Chceme sa zapísať do histórie a to sa všetci spoločne snažíme dosiahnuť.“
Duel priniesol na šance bohatý prvý polčas. Ekvádor v ňom dvakrát nastrelil hornú žrď, no počas celého zápasu zasahoval brankár Yahia Fofana iba raz. Úspešný vstup do turnaja pre afrického zástupcu zariadil až v závere krídelník Manchestru United.
Pobrežie Slonoviny odohrá ďalší duel v sobotu 20. júna v Toronte proti favorizovanému Nemecku (22.00 SELČ). Ekvádor sa stretne o štyri hodiny neskôr v sobotu 21. júna s Curacaom v Kansas City.
MS vo futbale - E-skupina:
Pobrežie Slonoviny - Ekvádor 1:0 (0:0)
Gól: 90. Diallo. Rozhodcovia: Letexier – Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: S. Fofana, Kessie, Doue - Porozo, 68.274 divákov.
Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana – Doue (89. Kossounou), Singo, Agbadou, Konan – B. Toure (56. Diallo), Kessie, S. Fofana (77. Sangare), Y. Diomande – Wahi (56. Bonny), Pepe (77. Oulai)
Ekvádor: Galindez - Franco (62. Porozo), Ordonez, Pacho - Yeboah (62. Preciado), Caicedo, Pedro, Hincapie - Plata, Valencia (77. Rodriguez), Minda (56. Angulo)
Pobrežie Slonoviny - Ekvádor 1:0 (0:0)
Gól: 90. Diallo. Rozhodcovia: Letexier – Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: S. Fofana, Kessie, Doue - Porozo, 68.274 divákov.
Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana – Doue (89. Kossounou), Singo, Agbadou, Konan – B. Toure (56. Diallo), Kessie, S. Fofana (77. Sangare), Y. Diomande – Wahi (56. Bonny), Pepe (77. Oulai)
Ekvádor: Galindez - Franco (62. Porozo), Ordonez, Pacho - Yeboah (62. Preciado), Caicedo, Pedro, Hincapie - Plata, Valencia (77. Rodriguez), Minda (56. Angulo)
Duel proti sebe postavil dve najlepšie defenzívy kvalifikačného cyklu na svojich kontinentoch. Africký zástupca neinkasoval v 10 stretnutiach ani raz. Juhoameričania dostali iba päť gólov za 18 duelov. Po úvodnom oťukávaní sa to však bol festival šancí. Všetko začalo v 11. minúte, keď ekvádorský útočník Valencia nevyužil pošmyknutie brániaceho Agbadoua a prekopol bránu z vnútra šestnástky. Blízko ku gólu bol na opačnej strane v 17. minúte Toure, ktorý sa takmer presadil strieľanou prihrávkou. Jednu z najväčších príležitostí Ekvádoru zahodil Yeboah v 23. minúte, keď napálil loptu do brvna. Horná žrď pomohla po polhodine hry brankárovi Fofanovi opäť, keď po načasovanej prihrávke zakončoval z vnútra veľkého vápna Minda, ktorému chýbali na gól milimetre. Dobrú šancu poslať „slonov“ do vedenia zahodil v 35. minúte aj Pepe, pričom veľkú zásluhu na tom mal obetavý blok Ordoneza. Africký tím nazbieral hneď v prvom dejstve tri žlté karty (Seko Fofana, Kessie, Doue).
Ihneď po zmene strán sa do šance dostal Valencia, ktorý bol príliš z uhla a jeho strela skončila na vonkajšej žrdi Fofanovej brány. Na rovnakej bráne ako v prvom polčase zvonilo brvno opäť už po tretí raz v 53. minúte, tentoraz bol blízko k otváraciemu gólu zápasu aktívny 19-ročný krídelník Diomande na strane Pobrežia Slonoviny. Tempo hry postupne s pribúdajúcim časom upadalo, v 69. minúte musel Fofana zasahovať po prudkom zakončení Platu. Priniesť zmenu mohli už iba čerstvé sily v podobe náhradníkov a to sa potvrdilo. Správny ťah pri striedaní urobil tréner Fae, keď nasadil do hry Dialla. Ten po spätnej prihrávke Singa usmernil loptu k žrdi a v 90. minúte rozhodol o víťazstve svojho tímu.
hlasy po zápase /zdroj: fifa.com/:
Amad Diallo, strelec víťazného gólu Pobrežia Slonoviny: „Toto sme potrebovali. Prišli sme sem, aby sme sa zapísali do histórie. Ešte nás čakajú dva zápasy a musíme k nim pristupovať s rovnakým nastavením a pokúsiť sa ich vyhrať. Museli sme zostať sústredení. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, lebo poznáme ekvádorských hráčov – sú fyzicky veľmi silní. Samozrejme, spôsobili nám problémy, ale zachovali sme si chladnú hlavu a zostali sme sústredení.“
Yan Diomande, krídelník Pobrežia Slonoviny: „Bol to tvrdý boj. Podarilo sa nám to a všetci sme nadšení. Je vždy potešením reprezentovať svoju krajinu. Je to ťažké a stresujúce, pretože reprezentujeme takmer 33 miliónov ľudí. Hráme pre naše rodiny, priateľov, blízkych a na tomto podujatí chceme všetci dať zo seba maximum. Chceme vyhrať každý zápas. Chceme sa zapísať do histórie a to sa všetci spoločne snažíme dosiahnuť.“
tabuľka E-skupiny:
1. Nemecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobr. Slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. Ekvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. Curaçao 1 0 0 1 1:7 0
1. Nemecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobr. Slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. Ekvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. Curaçao 1 0 0 1 1:7 0