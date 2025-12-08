Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas každého zápasu na MS vo futbale budú občerstvovacie prestávky

Vo viacerých hostiteľských mestách sa počas leta očakávajú vysoké teploty a vlhkosť.

Autor TASR
Zürich 8. decembra (TASR) - Počas každého zápasu na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku budú občerstvovacie prestávky. V pondelok to potvrdila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Rovnako ako počas letných MS klubov, ktoré sa tiež konali v USA, sa v polovici každého polčasu odpískajú trojminútové pauzy.

V každom zápase, bez ohľadu na to, kde sa bude hrať, či tam bude strecha alebo aká bude teplota, budú trojminútové prestávky na hydratáciu. Samozrejme, ak sa v tom čase preruší hra pre zranenie, situáciu bude na mieste riešiť rozhodca,“ uviedol vedúci organizačného výboru turnaja Manolo Zubiria. Vo viacerých hostiteľských mestách sa počas leta očakávajú vysoké teploty a vlhkosť.
.

