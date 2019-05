Počas majstrovstiev sveta ošetrili záchranári 39 pacientov

K najčastejším príčinám zásahov patrili úrazy pod vplyvom alkoholu a srdcovo-cievne ochorenia.

Bratislava 29. mája (TASR) - Počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 záchranári ošetrili 39 pacientov, ktorí potrebovali urgentnú zdravotnú pomoc v tesnej blízkosti štadiónov alebo išlo o zahraničných fanúšikov. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová.



"K najčastejším príčinám zásahov patrili úrazy pod vplyvom alkoholu a srdcovo-cievne ochorenia. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo len v Bratislave záchranárov k 18 pacientom so zdravotnými ťažkosťami, v nemocnici ich skončilo 14. V prípade štyroch pacientov si ich zdravotný stav po ošetrení nevyžiadal prevoz do nemocničných zariadení," povedala Krčová.



V ďalšom dejisku šampionátu – Košiciach potrebovalo pomoc zdravotníckych záchranárov 21 pacientov. "Do nemocničných zariadení bolo transportovaných 18 ľudí, v prípade troch pacientov prevoz potrebný nebol," doplnila Krčová.