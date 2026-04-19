Počas pretekov na Nürburgringu zomrel fínsky jazdec Miettinen
Autor TASR
Norimberg 19. apríla (TASR) - Počas sobotných vytrvalostných pretekov športových automobilov na okruhu Nürburgring zomrel pri nehode šesťdesiatšesťročný fínsky jazdec Juha Miettinen a ďalších šesť sa zranilo.
Incident sa odohral v kvalifikačných pretekoch ADAC 24h Nürburgring, na ktoré sa pripravoval aj štvornásobný šampión F1 Holanďan Max Verstappen. „Po zrážke viacerých vozidiel riadenie pretekov okamžite zastavilo preteky, aby umožnilo rozsiahle záchranné operácie. Napriek okamžitému príchodu sa záchranárom nepodarilo zachrániť Juhu Miettinena po tom, čo ho vytiahli z vozidla. Vodič zomrel v zdravotníckom stredisku po tom, čo boli neúspešné všetky pokusy o resuscitáciu,“ uviedli organizátori vo vyhlásení.
Ďalších šesť jazdcov previezli do zdravotného strediska a blízkych nemocníc na preventívne vyšetrenia a nikto z nich nebol v ohrození života.
Verstappen využíva toto víkendové podujatie ako súčasť príprav na svoje prvé 24-hodinové preteky športových automobilov na nemeckom historickom okruhu 16. až 17. mája. Trať Nordschleife na Nürburgringu meria 20,8 kilometra a vedie cez zalesnené kopce s viac ako 150 zákrutami a bariérami. F1 ju nevyužíva od roku 1976, keď vtedajší úradujúci šampión Rakúšan Niki Lauda utrpel pri nehode ťažké popáleniny. Informovala agentúra AP.
