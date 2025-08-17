< sekcia Šport
Počas zápasu Brighton - Fulham zomrel 72-ročný fanúšik domáceho tímu
Klub uviedol, že 72-ročný muž mal zdravotné ťažkosti počas druhého polčasu a zomrel napriek maximálnemu úsiliu záchranných zložiek priamo na mieste.
Autor TASR
Brighton 17. augusta (TASR) - K smutnej udalosti prišlo v úvodnom kole novej sezóny anglickej Premier League. Ako informoval portál bbc.com, počas zápasu Brightonu s Fulhamom zomrel jeden z domácich priaznivcov.
Klub uviedol, že 72-ročný muž mal zdravotné ťažkosti počas druhého polčasu a zomrel napriek maximálnemu úsiliu záchranných zložiek priamo na mieste. Generálny riaditeľ Brightonu Paul Barber povedal: „Bol to neuveriteľne smutný koniec zápasu a vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť rodine a priateľom pána, ktorý prišiel o život. Ide v prvom rade o dotyčného pána, ale uvedomujeme si tiež, že to bola veľmi emocionálna a stresujúca situácia pre zamestnancov a fanúšikov v jeho bezprostrednej blízkosti.“
Zápas, ktorý sa skončil 1:1 neprerušili, pretože bezpečnostný tím Brightonu a polícia v Sussexe sa domnievali, že to mohlo ovplyvniť pokusy o resuscitáciu a spôsobiť ďalšie komplikácie.
