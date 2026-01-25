Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 25. január 2026Meniny má Gejza
< sekcia Šport

Počas zápasu druhej nemeckej ligy zranili fanúšikovia 64 policajtov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Podľa agentúry DPA priaznivci hádzali po policajtoch pyrotechniku, bariéry či kamene.

Autor TASR
Magdeburg 25. januára (TASR) - Fanúšikovia nemeckého futbalového klubu 1. FC Magderburg zranili v sobotu najmenej 64 policajtov. Niektorí z nich museli byť po násilných incidentoch prevezení do nemocnice.

Podľa agentúry DPA priaznivci hádzali po policajtoch pyrotechniku, bariéry či kamene. Najväčší konflikt sa odohral pred štadiónom cez polčasovú prestávku, keď sa domáci fanúšikovia podľa hovorkyne policajného zboru snažili dostať do sektoru hostí. Tamojšia polícia zasahovala okrem zápasu druhej nemeckej ligy aj mimo štadióna počas dňa. Na ihrisku sa viac darilo Drážďanom, ktoré vyhrali 2:1.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude