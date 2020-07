Počet nakazených hráčov Nashville stúpol na deväť

Miami 9. júla (TASR) - Ďalší štyria futbalisti Nashville SC mali pozitívny test na koronavírus. Vedenie zámorskej Major League Soccer (MLS) odložilo stredajší zápas tímu z Tennessee proti Chicagu Fire už predtým, keď bolo oficiálne potvrdených päť prípadov nákazy hráčov Nashville.



Celkový počet nakazených hráčov Nashvillu je deväť a zostáva otázne, či sa klub zapojí do obnoveného diania MLS. V pondelok sa z turnaja "MLS je späť" odhlásil FC Dallas, keďže až desať jeho hráčov a jeden člen realizačného tímu mali pozitívne testy na koronavírus.



Najkvalitnejšia severoamerická liga mala odštartovať v marci, no pre pandémiu koronavírusu to nebolo možné. Organizátori napokon rozhodli odohrať sezónu výnimočne vyraďovacím spôsobom za účasti všetkých 26 tímov. Okrem Dallasu a SC Nashville však majú problém s nakazenými hráčmi aj ďalšie mužstvá. Správu priniesla agentúra AP.