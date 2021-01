Pochettino by rád získal Messiho, ale viac zatiaľ neprezradil

Paríž 20. januára (TASR) - Tréner futbalistov Paríža St. Germain Mauricio Pochettino by chcel vo svojom tíme Lionela Messiho, ale neprezradil, či už klub podnikol konkrétne kroky na jeho angažovanie. Argentínskemu útočníkovi po tejto sezóne vyprší zmluva s FC Barcelona a viacero indícií naznačuje, že by mohol opustiť Katalánsko.



O jeho služby má záujem viacero klubov, hovorí sa o Manchestri City s trénerom Pepom Guardiolom, ale v hre je aj údajne aj PSG. "Každý sníva, že bude mať najlepších hráčov. Mám veľký rešpekt k mojim zverencom, ale musím rešpektovať aj hráčov v iných kluboch," citovala Pochettina agentúra AFP.



S Messim ho spája argentínsky klub Newell's Old Boys v Rosariu. Pochettino v Messiho rodisku začínal kariéru v mládežníckom tíme, v A-mužstve strávil päť rokov: "Obaja odtiaľ pochádzame a myslím si, že je vďaka tomu medzi nami silné puto. Samozrejme, sledujeme každého špičkového hráča, ktorý je k dispozícii, ale teraz zjavne nie je vhodná doba rozprávať o snoch."