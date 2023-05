Pochettino by si mal v budúcej sezóne sadnúť na lavičku Chelsea

Londýn 14. mája (TASR) - Mauricio Pochettino by sa mal stať po tejto sezóne novým trénerom futbalistov FC Chelsea. Londýnsky klub sa podľa viacerých britských médií už dohodol s Argentínčanom na podmienkach kontraktu. Pochettino má na lavičke vystriedať dočasného kouča Franka Lamparda.



Chelsea hľadá meno nového trvalého kormidelníka od apríla, keď klub po sérii neúspešných výsledkoch prepustil Grahama Pottera po necelých siedmich mesiacoch vo funkcii. Ani to však nedostalo "The Blues" z krízy, tím figuruje v tabuľke Premier League až na 11. priečke.



Päďesiatjedenročný Pochettino priviedol Tottenham v roku 2019 až do finále Ligy majstrov. Naposledy pôsobil v Paríži St. Germain, kde skončil v júli 2022, pripomenula agentúra DPA. V minulosti viedol aj Espanyol a Southampton.