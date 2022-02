Pochettino chce postúpiť do parížskeho finále: Je to extra motivácia

Paríž 25. februára (TASR) - Konanie finále futbalovej Ligy majstrov v Paríži je pre trénera Mauricia Pochettina extra motivácia. Paríž St. Germain sa snaží získať prvýkrát v histórii najprestížnejšiu európsku klubovú trofej a v úvodnom stretnutí osemfinále zdolal Real Madrid 1:0, odveta sa odohrá 9. marca v Španielsku.



Európska futbalová únia (UEFA) po ruskej invázii na Ukrajinu odobrala Petrohradu právo usporiadať finálový duel. Zápas, ktorý sa uskutoční 28. mája, presunula na Stade de France na predmestí Paríža. "Pre mňa osobne je to ďalší zdroj motivácie. Som nadšený z predstavy, že finále sa uskutoční v Paríži na Stade de France. Dúfam, že si tam zahráme. Bolo by to skvelé, ale ešte je pred nami veľa práce," povedal Pochettino pre agentúru AFP.