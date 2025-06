Pochettino odmietol špekulácie o návrate na lavičku Tottenhamu Hotspur

Londýn 8. júna (TASR) - Argentínsky futbalový tréner Mauricio Pochettino odmietol špekulácie o návrate do svojho bývalého klubu Tottenhamu Hotspur. Informáciu, že by mal nahradiť Angeho Postecogloua označil za nereálnu. Účastník Premier League prepustil hlavného trénera len 16 dní po zisku trofeje v Európskej lige, prvej po 17 rokoch.



Pochettino pôsobí v súčasnosti na lavičke reprezentácie USA. Svoj angažmán v Tottenhame ukončil v novembri 2019, pričom klub doviedol až do finále Ligy majstrov. S americkým zväzom podpísal dvojročnú zmluvu a podľa očakávaní by mal viesť domáce mužstvo aj počas budúcoročných MS v USA.



„Po mojom odchode v roku 2019, zakaždým keď som bol voľný a pozícia trénera v Tottenhame bola voľná, moje meno sa objavovalo na zozname. Ak ste si všimli tie špekulácie, myslím, že na tom zozname je asi 100 trénerov. Nemusíte si s tým robiť starosti. Ak by sa niečo skutočne dialo, určite by ste to vedeli. Nemôžeme sa baviť o niečom, čo momentálne nie je možnosťou. Nie je to realistické,“ vyhlásil argentínsky kouč podľa agentúry DPA.