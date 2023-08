Pochettino po premiére na lavičke Chelsea: Neuveriteľný zápas

Londýn 14. augusta (TASR) - Nového trénera futbalistov FC Chelsea Mauricia Pochettina potešil výkon jeho zverencov v úvodnom zápase sezóny Premier League s Liverpoolom (1:1). Argentínskeho kouča, ktorý absolvoval súťažnú premiéru na lavičke londýnskeho klubu, mrzelo, že "The Blues" získali iba bod, no verí, že sa budú v ďalšom priebehu ročníka zlepšovať.



"Fantastický spôsob, ako odštartovať sezónu. Bol to neuveriteľný zápas," hodnotil duel Pochettino, ktorý sa vrátil na anglickú ligovú scénu. V minulosti už viedol v Premier League Southampton a Tottenham. Zápas sa hral vo vysokom tempe, hostia mali lepší štart a v 18. minúte sa ujali vedenia po góle Luisa Diaza. Deľbu bodov zabezpečil v šlágri kola francúzsky obranca Axel Disasi, ktorý sa presadil v 37. minúte vo svojom debute za Chelsea. "Celkovo si myslím, že sme si zaslúžili trochu viac. Sme potešení a na druhej strane trochu sklamaní. Je to však len začiatok a som spokojný s výkonmi hráčov. Je to minimálny štandard, od tohto sa musíme odpichnúť ďalej," citovala Pochettina agentúra AFP.



Pikantériou súboja bolo, že oba kluby sa v uplynulých dňoch naťahovali o to, kto získa stredopoliara Moises Caiceda z Brightonu. Zdá sa, že bitku o ekvádorského reprezentanta vyhrala Chelsea, ktorá je ochotná za prestup zaplatiť 133 miliónov eur. Tromfli "The Reds", ktorí ponúkli za hráča "iba" 127 miliónov. Nielen Caiceda, ale aj ďalšie nové posily bude potrebovať Chelsea, ak chce byť konkurencieschopná v novej sezóne, tvrdí Pochettino. "Ak chceme pomýšľať na trofeje, potrebujeme sa zlepšiť vo všetkých oblastiach. Keď sa prestupovú okno uzavrie, bude potrebné, aby sme pracovali spoločne na nájdení najlepšej možnej dynamiky. Tento výsledok nám dáva vieru, preto som pozitívne naladený."



Liverpool po odchodoch Jordana Hendersona, Fabinha, Jamesa Milnera či Nabyho Keitu ešte zúfalejšie hľadá nových mužov do stredu poľa. Po sľubnom začiatku čelila defenzíva "The Reds" v ďalšom priebehu stretnutia intenzívnemu tlaku zo strany súpera, pričom zo stredovej formácie dostávala pri brzdení domácich snáh len málo podpory. "Vstup do zápasu sme mali presvedčivý. Strelili sme dva nádherné góly, jeden nám neuznali pre ofsajd. Potom sme Chelsea otvorili dvere. Strácali sme loptu v momentoch, keď bolo ťažké sa na to pripraviť. Zápasu to dalo úplne iné smerovanie, už sme dianie nekontrolovali," komentoval zápas kouč hostí Jürgen Klopp.



Ďalší londýnsky klub Tottenham Hotspur vstúpil do nového ročníka remízou 2:2 na ihrisku Brentfordu. "Spurs" hrali už bez kanoniera Harryho Kanea, ktorý v sobotu skompletizoval prestup do Bayernu Mníchov. Na oboch góloch Tottenhamu sa podieľal asistenciami James Maddison, nová posila z Leicestru. Ofenzívny stredopoliar si obliekol dres s Kaneovým číslom 10. "Kohúti" nedokázali zdolať Brentford už vo štvrtom vzájomnom stretnutí za sebou.