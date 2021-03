Pochettino po šokujúcej domácej prehre PSG s Nantes: Trápili sme sa

Paríž 15. marca (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain premrhali šancu dostať sa o skóre na čelo tabuľky francúzskej Ligue 1. So zachraňujúcim sa FC Nantes prehrali na domácej pôde šokujúco 1:2 a na vedúci OSC Lille strácajú tri body. "Kanárici" sa vďaka nečakanému triumfu v Parku princov posunuli na 18. priečku znamenajúcu baráž.



Tréner PSG Mauricio Pochettino urobil v porovnaní s odvetným osemfinálovým duelom Ligy majstrov proti FC Barcelona (1:1) päť zmien v zostave. Domáci sa mohli ujať vedenia už v 11. minúte, no Angel di Maria stroskotal na Albanovi Lafontovi. Následne sa neujala ani šanca Marquinhosa. V závere prvého polčasu úradujúci majster predsa len otvoril skóre zásluhou nemeckého krídelníka Juliana Draxlera. V druhom dejstve však hráči Nantes ožili a po góloch Randala Kola a Mosesa Simona otočili nepriaznivý vývoj.



"V prvom polčase sme mali zápas pod kontrolou a mohli sme vyhrávať vyšším rozdielom. Vyrovnávajúci gól Nantes na začiatku druhého polčasu nami poriadne zamával. V ďalšom priebehu duelu sme sa trápili a napokon sme nezískali ani bod. Musíme túto prehru čím skôr hodiť za hlavu a sústrediť sa teraz na dôležitý súboj proti Olympique Lyon," uviedol po siedmej prehre v sezóne argentínsky kouč, ktorému i v nedeľu chýbal Neymar.



Brazílčan si ešte stále nedoliečil svalové zranenie z februárového zápasu Francúzskeho pohára. Pochettino ale nepotvrdil, že by sa Neymarova rekonvalescencia komplikovala. "Je ťažké predpovedať jeho návrat, pretože každý hráč sa zotavuje inak. Ale nie sú tu žiadne problémy. Sme radi, že sa jeho stav lepší a dúfame, že už bude čoskoro opäť pri mužstve."



Pre Nantes to bolo iba piate víťazstvo v tomto ligovom ročníku. Podľa Abdoulayea Toureho bola kľúčom k úspechu na pôde favorita odvážna hra. "Paríž mal v nohách osemfinálovú domácu odvetu Ligy majstrov s Barcelonou a cítili sme šancu niečo uhrať, hoci sme vedeli, že to bude veľmi náročné. v dôležitých momentoch sme ukázali obrovskú mentálnu silu. Je to pre nás veľké povzbudenie do ďalších zápasov," tešil sa francúzsky defenzívny stredopoliar.