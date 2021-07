Pochettino predĺžil zmluvu s PSG do roku 2023

Paríž 23. júla (TASR) - Argentínsky futbalový tréner Mauricio Pochettino sa dohodol s vedením Paríža St. Germain na predĺžení spolupráce. S klubom Ligue 1 podpísal nový ročný kontrakt, na základe ktorého by mal zostať vo francúzskej metropole minimálne do roku 2023.



Pochettino prevzal kormidlo po odvolanom Thomasovi Tuchelovi tento rok v januári. PSG neobhájil majstrovský titul, keď v ligovom finiši tesne zaostal za Lille, v Lige majstrov vypadol v semifinále. Aspoň čiastočne si to vynahradil triumfom vo Francúzskom pohári. "Som veľmi šťastný za mňa i celý môj realizačný tím. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme cítili dôveru od klubu. Vydáme zo seba maximum, aby mohli byť fanúšikovia hrdí na Paríž Saint-Germain, budeme sa usilovať dosiahnuť naše ciele spoločne," povedal Pochettino po podpise novej zmluvy.



Štyridsaťdeväťročný kouč v minulosti úspešne viedol aj Espanyol Barcelona, Southampton či Tottenham Hotspur. Počas hráčskej kariéry zastával v PSG funkciu kapitána. "Pred 20 rokmi som bol v tomto klube kapitán, teraz som v ňom tréner. Je to pre mňa splnený sen," citovala ho agentúra AFP.