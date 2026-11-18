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Pochettino reagoval na slová o modrom Manchestri: Dajte mi čas
Pochettino teraz zamieri do tréningového centra v Carringtone, kde začne pracovať vo svojej novej funkcii, informoval klub na svojom webe.
Autor TASR
Londýn 18. novembra (TASR) - Nový tréner futbalistov Manchestru United Mauricio Pochettino má za sebou posledný zápas na lavičke reprezentácie USA. Následne vyhlásil, že Manchester bude opäť červený, keď reagoval na slová o nadvláde mestského rivala City.
Pochettino vo svojom poslednom zápase doviedol USA k víťazstvu 2:0 nad Haiti. Američania v súčte dvojzápasu zvíťazili 8:0 a postúpili do semifinále Ligy národov CONCACAF. Ich ďalším súperom v súťaži bude Mexiko. Nový tréner „červených diablov“ po stretnutí poskytol rozhovor televízii TNT Sports US, v ktorom zdôraznil, aký populárny je Manchester United na druhej strane Atlantiku.
Bývalý hráč Manchestru City DaMarcus Beasley, ktorý v klube pôsobil na hosťovaní v sezóne 2006/07 a dnes pracuje ako televízny expert, žartovne poznamenal, že Manchester bude vždy modrý. „To teda nie! Uvidíte sami. Dajte mi čas a určite sa to zmení. Tešíme sa, pretože nás čaká nová a veľká výzva. Zároveň je to však presne ten adrenalín, ktorý chcete cítiť,“ odpovedal Pochettino.
Manchester United sa aktuálne nachádza v tabuľke anglickej Premier League až na zostupovom 18. mieste, keď v 10 zápasoch získal iba 8 bodov. „Vieme, že súčasná situácia nezodpovedá tomu, čo by si klub ako Manchester United a jeho fanúšikovia zaslúžili. Všetko je neuveriteľné. Odkedy sme tu v Amerike podpísali zmluvu, stretávam na ulici ľudí a z každých desiatich je deväť fanúšikov Manchestru United. Je to úžasné,“ dodal argentínsky kouč.
Pochettino teraz zamieri do tréningového centra v Carringtone, kde začne pracovať vo svojej novej funkcii, informoval klub na svojom webe. Pripravovať sa bude na nedeľňajší zápas Premier League proti Liverpoolu.
Pochettino vo svojom poslednom zápase doviedol USA k víťazstvu 2:0 nad Haiti. Američania v súčte dvojzápasu zvíťazili 8:0 a postúpili do semifinále Ligy národov CONCACAF. Ich ďalším súperom v súťaži bude Mexiko. Nový tréner „červených diablov“ po stretnutí poskytol rozhovor televízii TNT Sports US, v ktorom zdôraznil, aký populárny je Manchester United na druhej strane Atlantiku.
Bývalý hráč Manchestru City DaMarcus Beasley, ktorý v klube pôsobil na hosťovaní v sezóne 2006/07 a dnes pracuje ako televízny expert, žartovne poznamenal, že Manchester bude vždy modrý. „To teda nie! Uvidíte sami. Dajte mi čas a určite sa to zmení. Tešíme sa, pretože nás čaká nová a veľká výzva. Zároveň je to však presne ten adrenalín, ktorý chcete cítiť,“ odpovedal Pochettino.
Manchester United sa aktuálne nachádza v tabuľke anglickej Premier League až na zostupovom 18. mieste, keď v 10 zápasoch získal iba 8 bodov. „Vieme, že súčasná situácia nezodpovedá tomu, čo by si klub ako Manchester United a jeho fanúšikovia zaslúžili. Všetko je neuveriteľné. Odkedy sme tu v Amerike podpísali zmluvu, stretávam na ulici ľudí a z každých desiatich je deväť fanúšikov Manchestru United. Je to úžasné,“ dodal argentínsky kouč.
Pochettino teraz zamieri do tréningového centra v Carringtone, kde začne pracovať vo svojej novej funkcii, informoval klub na svojom webe. Pripravovať sa bude na nedeľňajší zápas Premier League proti Liverpoolu.